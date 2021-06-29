وزير التعليم يكشف عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة2021 مثل عدد أسئلة الامتحان التجريبي، مؤكداً أن الامتحانات لهذا العام تعتبر منافسة بين الطلاب وليست منافسة على أرقام مطلقة: «يعني هذا يعود على الكل وهذا يكفي ولا داعي للقلق على الإطلاق».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «إدعم طارق شوقي» عبر تطبيق «واتس آب»، أن مجموع امتحانات الثانوية العامة 2021 هو 410 دون أي تغير، مشيرًا إلى أنه لن يتم تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة المعلن، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم إثارة الجدل حول أشياء فنية بحتة تم الانتهاء منها.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن تقييم الثانوية العامة منذ 2018 تغير ولا تراجع في هذا، مشيرًا إلى أن التابلت سيكون ملكا للطالب عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2021.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن كافة تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن الامتحانات تعقد على البابل شيت فقط، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع مصادر التعلم المتاحة من قبل وزارة التربية والتعليم مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشر وبنك المعرفة المصري.