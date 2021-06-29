خبير تربوي: 4 مصادر لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطمأنة أولياء الأمور والطلاب من أجل إتمام العملية الامتحانية بشكل سليم، مشيرًا إلى أن الطالب سيجد أسئلة اختيارية في الورق الخاص به ويجب عليه الإجابة من خلال تظليل دائرة على الإجابة الصحيحة، في الوقت الذي سيتم استخدام التابلت من أجل تسجيل الحضور فقط.

وأضاف «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الثلاثاء، أن الامتحان في الماضي كان يأتي من الكتاب المدرسي لذا كان يحصل الطلاب على الدرجة النهائية ولكن حاليا لا يوجد جزء من الامتحان من داخل الكتاب المدرسي، ولكن يتم قياس أنماط الفكرية والعقلية الخاصة بالمقارنة، وحل المشكلات وتوجد 4 مصادر للأسئلة بحسب وزير التعليم من بينها حصص مصر وموقع وزارة التربية والتعليم والتليفزيون التعليمي وإدارة التعلم.

وتابع أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس: «التجربة الثالثة محاكاة لنموذج الامتحان الذي سيراه الطالب في نهاية الامتحان وتم تدريب أولى وثانية ثانوي على هذه الأمور، مسألة الغش غريبة جدا، عشان التابلت مرتبط بنظام معين بالنت ولكن تجاوز 24 طالب النظام وحملوا على التابلت جوجل وواتس آب وتليجرام وده تم من خلال استخدام نقاط إنترنت من الموبايل أو استخدام شريحة تليفونية داخل التابلت من أجل الاتصال بالإنترنت بعيدا عن مودم الإنترنت الموجود في المدرس، والوزير سحب النت كله من التابلت وعمله على شبكة تابعة لوزارة الاتصالات».