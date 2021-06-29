رئيس حزب التجمع: ثورة 30 يونيو غير مسبوقة

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن ثورة 30 يونيو حققت الهدف الرئيسي، وأسقطت جماعة طائفية من الحكم بطريقة سلمية وهذا غير مسبوق، لأن النظم الاستبدادية لم تخرج من الحكم بطريقة سلمية على مدار التاريخ.

وأضاف «عبد العال» خلال استضافته في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» ويقدمه الإعلامي رامي رضوان ،اليوم الثلاثاء، أن ثورة 30 يونيو أسقطت تنظيم طائفي إرهابي بوسائل سلمية شعبية على يد شباب ورجال ونساء الوطن في كافة المواقع الجغرافية في مصر.

وأوضح رئيس حزب التجمع، أن الدولة كانت مهددة في تماسكها وحدودها الجغرافية تحت حكم جماعة الإخوان، كما تم إعادة الاعتبار للشعب المصري وبيان قدرة استعادة هيبة الدولة المصرية ونفوذها الإقليمي والدولي.

وأشار رئس حزب التجمع، إلى أن ثورة 30 يونيو انتصار تاريخي لحزب التجمع لأن الحزب جرى إنشاؤه في سبعينات القرن الماضي من أجل محاربة الجماعات الإرهابية والفكر التطرف مثل جماعة الإخوان والسلفيين، لافتا إلى أن المواجهة جاءت بمساندة من الشعب المصري الذي أراد التخلص من الجماعة الإرهابية التي أرادت أخونة الدولة والعبث بمؤسساتها المستقلة المستقرة.

ونزل المصريون في ثورة شعبية في 30 يونيو 2013 ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية بعد عام من انتخاب عضو جماعة الإخوان محمد مرسي رئيسا لمصر، وشاركت مختلف الفئات من الشباب والرجال والنساء في إسقاط جماعة الإخوان وتم سجن رموز الجماعة بعد ممارسات عمليات إرهابية إجرامية ضد الشعب المصري.