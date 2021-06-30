اليوم.. آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية

ينتهي اليوم تقديم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، الذي بدأ في الأول من يونيو، بحسب ما كشفته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن التقديم تم إلكترونيا من خلال موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن المدارس تبدأ تلقي أوراق التقديم اعتبارا من أول يوليو.

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أعلنت مجموعة من الشروط المهمة، المتعلقة بالتقديم لرياض الأطفال، مؤكدة أن التقدم بالمدارس الرسمية للغات مرة واحدة فقط، ويمكن تعديلها حتى نهاية مدة التقدم المعلنة، لافتة إلى أنه يمكن التقدم بالمدارس الرسمية المتميزة مرة أخرى، مشددة على ضرورة تسجيل بيانات الطفل والأرقام باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية وبطريقة صحيحة.

«تعليم الجيزة»: يمكن تعديل ما جرى تسجيله مع ضرورة الالتزام بالمربع السكني

وأضافت المديرية، في بيان لها، أنه لابد من عدم تكرار الرقم القومي عند التسجيل، مؤكدة أنه يمكن تعديل ما جرى تسجيله مع ضرورة الالتزام بالمربع السكني، مشيرة إلى أن باب التعديل مفتوح حتى نهاية موعد التسجيل، والتسجيل يجرى من خلال ولي الأمر فقط، مشددة على ضرور إدخال الرقم القومي للطفل بدقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي، اعتبارًا من أول أكتوبر 2021 إلكترونيًا من خلال هذا الرابط.

وشددت مديرية التربية والتعليم، على ضرورة الالتزام بالقطاعات، طبقا للمربع السكني، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال هو 4 سنوات حتى 29 يوم 11 شهر 5 سنوات.

«تعليم القاهرة»: فتح باب التحويل أمام الطلاب للمدارس التجريبية اعتبارا من أول يوليو

من جانبها، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن التقديم تم من خلال موقعها الإلكتروني، مؤكدة أنه سيتم فتح باب التحويل للمدارس التجريبية أمام الطلاب اعتبارا من أول يوليو المقبل، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور كتابة البيانات بشكل دقيق.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، عن آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، موضحة أن التقديم تم من خلالها موقعها الإلكتروني الرسمي، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكتابة البيانات بطريقة صحيحة.