تفاصيل تطوير 60 منطقة عشوائية ونقل سكانها لمشروعات الإسكان

تشهد محافظة القاهرة طفرة غير مسبوقة في ملف القضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل، في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات، ونقل سكانها إلى مشروعات إسكان مجهزة بكل الخدمات، ويتم تأثيثها وتسليمها على المفتاح للأسر المستحقة من سكان العشوائيات، علاوة على توافر خدمات صحية وتعليمية ومساحات خضراء وملاعب ومنافذ بيع السلع بأسعار مناسبة، علاوة على إقامة مشروعات لتوفير فرص عمل لسكان تلك العشوائيات خاصة المرأة والفتيات.

استيعاب سكان العشوائيات

ومن أبرز المشروعات التي تحتضنها القاهرة لاستيعاب سكان العشوائيات وإحداث نقلة في حياة المواطنين هي، مشروع الأسمرات، بمراحله الثلاث بإجمالي 18200 وحدة سكنية لاستيعاب سكان نحو 15منطقة عشوائية، بتكلفة تجاوزت 3.6 مليار جنيه، ومشروع المحروسة بنطاق حي السلام الذي يضم 4912 وحدة، بتكلفة تجاوزت 1.3 مليار جنيه، ومشروع روضة السيدة زينب ويضم 816 وحدة، بتكلفة 330 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروع «أهالينا 1» بالسلام ويضم 1096 وحدة، بتكلفة 640 مليون جنيه، و«أهالينا 2» ويضم 1400 وحدة سكنية، بتكلفة 840 مليون جنيه.

تطوير 60 منطقة عشوائية

وتعد المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة، أكبر منطقة بها مواقع عشوائية، وتتنوع ما بين عشوائيات خطرة وغير مخططة العشوائية، وتضم 60 منطقة عشوائية، وهناك مناطق عشوائية يمكن البناء عليها وتطويرها، مثل مشروع «روضة السيدة»، و«مثلث ماسبيرو»، ومشروع «أهالينا»، وهناك مناطق أخرى مثل «بطن البقرة»، ذات خطورة، ويتم نقل سكانها إلى مشروعات أخرى مثل الأسمرات.

تشطيب وحدات الإسكان البديل بماسبيرو

من جانبه أكد المهندس نسيم سليم، مدير مشروع مثلث ماسبيرو، أنه جار العمل على قدم وساق لتشطيب أكثر من 900 وحدة سكنية «إسكان بديل» خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لنقل أهالي مثلث ماسبيرو، ممن أبدوا رغبتهم في العودة نهاية العام الجارِ وتسليمهم وحدات مجهزة على المفتاح، بعدما تم صرف قيمة إيجارية لهم على مدار 3 سنوات هي فترة إقامة المشروع، مضيفا لـ«الوطن» أن مثلث ماسبيرو يشهد طفرة غير مسبوقة، ونحن نرحب بأهالي ماسبيرو، لزيارة المنطقة ومتابعة اللمسات النهائية لتطوير المنطقة، للاطمئنان على تشطيب الوحدات التي تسلم لهم قريبا، وجارِ استكمال تطوير ماسبيرو تباعا خلال الفترة المقبلة.