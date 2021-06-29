وفاة شاب بعد سقوطه تحت عجلات القطار بالعياط

توفي شاب ثلاثيني متأثرًا بإصاباته بعد سقوطه تحت عجلات القطار بالعياط، ونقله إلى مستشفى العياط المركزي لإسعافه واحتجازه داخل غرفة الرعاية المركزة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

قطار العياط

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إشارة من مستشفى العياط المركزي بوصول شاب مصاب بجروح متفرقة، وتبين من التحريات أن الشاب اختل توازنه وسقط من القطار أثناء سيره ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وأنه مات من جراء إصابته تلك.

تبين من أعمال الفحص سقوط شاب يدعى «ط.ع» مقيم قرية بدسا، مركز العياط، من القطار بالعياط، ونقله للمستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتدب الطب الشرعي لتشريح المتوفى لبيان أسباب وفاته رسميًا وموافاة النيابة بنتائج ما توصل إليه تقرير الصفة التشريحية، واستدعت النيابة سائق القطار لسماع أقواله.

تحقيقات النيابة العامة

وأفادت تحقيقات النيابة في واقعة سقوط شاب بقطار العياط أن الشاب كان يقف عند باب القطار وفجأة اختل توازنه وسقط من القطار أثناء سيره تحت عجلات القطار ، فتعرض لإصابات بالغة أفقدته الوعي في الحال نقل على إثرها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه بعد أن تمكن المارة من رفع جثمانه من على القضبان بعد مرور القطار، لكن محاولات إنقاذه باءت بالفشل ومات داخل المستشفى خلال تلقيه العلاج.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من عمره من جراء سقوطه تحت عجلات قطار بالعياط فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتمت معاينته وبعدها ناظرت النيابة العامة جثمان الشاب وتبين تعرضه لإصابات بالغة تسببت في وفاته بعد ساعتين فقط من إصابته، وتواصل النيابة تحقيقاتها في الحادث.