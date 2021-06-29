إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بالمنوفية.. أنفقت أموال «عفش» زواجها

تمكنت المسطحات المائية بمديرية أمن المنوفية من إنقاذ فتاة، حاولت الانتحار في بحر شبين، مساء اليوم الثلاثاء، بسبب خلافات بينها وبين أسرتها، بعد قيامها بصرف مبالغ مالية مخصصة لشراء جهاز زواجها.

تلقى مدير أمن المنوفية، اللواء أحمد فاروق القرن، إخطاراً من مدير المسطحات المائية، بإقدام فتاة على محاولة الانتحار، بإلقاء نفسها في بحر شبين، بمدينة شبين الكوم، وتمكنت قوات المسطحات المائية من إنقاذها وانتشالها قبل أن تلقى مصرعها غرقاً.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة شبين الكوم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأضافت مصادر أمنية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفتاة خريجة كلية الإعلام، وتبلغ من العمر 28 سنة، وألقت بنفسها في بحر شبين الكوم، مؤكداً أن قوات الإنقاذ ألقت إليها طوق النجاة، ولكنها رفضت الإمساك به، مصممة على الانتحار، ولكن عناصر المسطحات المائية تمكنت من إنقاذها.

وأوضحت المصادر أن الفتاه أقرت أنها أنفقت مبالغ مالية مخصصة لشراء بعض الأجهزة المنزلية لزواجها، وبعد معرفة الأسرة حدثت مشاده بينهم، مما دفعها إلى محاولة الانتحار، بإلقاء نفسها في بحر شبين.

وأكدت مصادر أمنية أن مدير أمن المنوفية، وجه في وقت سابق، بإنشاء منطقة مركزية لقوات المسطحات المائية، بعد تكرار محاولات الانتحار.