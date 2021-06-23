أسباب حصول 340 طالبا بـ«إعدادية المنوفية» على الدرجة النهائية

أكد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن السبب وراء حصول 340 طالبا في الشهادة الإعدادية علي الدرجة النهائية يعود إلي أن الامتحان اقتصر علي مواد الترم الثاني فقط، الأمر الذي سهل على الطالب المتفوق الحصول علي الدرجة النهائية بكل سهولة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تفوق الطلاب ساعد علي حصول عدد كبير منهم علي الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية، مؤكدا أن بعض المحافظات الأخري حصل فيها مئات الطلاب علي الدرجات النهائية مثل حصول 750 طالب علي الدرجات النهائية في أسوان.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، أمس الثلاثاء، بعد اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بنسبة نجاح بلغت 75.88% .

وشملت قائمة العشرة الأوائل في المنوفية، بالأصغر سنا، كلا من، أمير احمد الحفناوي بإدارة قويسنا التعليمية، ومحمود عادل حجازي بإدارة الباجور التعلمية، وفاطمه أحمد حبيب بإدارة تلا التعليمية، وهاجر ياسر البربري بإدارة شبين الكوم التعليمية، وبسمة أسامة الأعرج بإدارة شبين الكوم التعليمية .

كما شملت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، كلا من، أسماء ممدوح بدوي إدارة شبين الكوم التعليمية، ونور عبدالله صبيحه بإدارة الباجور التعلمية، وأحمد خالد النشار بإدارة تلا التعليمة، والاء محمد عبدالله السيسي بإدارة تلا التعليمة، والاء أسامة محمد مصطفي بإدارة قويسنا التعليمية .