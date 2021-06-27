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تفاصيل انتحار طالبة المنوفية لرسوبها في الشهادة الإعدادية: خافت من والدها

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إبراهيم الديهي
10:00 ص | الأحد 27 يونيو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشف مصدر أمني، عن تفاصيل انتحار طالبة في الشهادة الإعدادية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مؤكدًا أن أسرة الطالبة أشارت إلى أن الطالبة رسبت في مواد وكانت تخفي النتيجة عنهم، خوفا من رد فعل والدها بسبب رسوبها، موضحين أنهم فوجئوا بانتحارها مستخدمة «إيشارب» وشنقت نفسها.

تفاصيل انتحار طالبة بالمنوفية بسبب سوء درجاتها في الشهادة الإعدادية

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه فور إخطار قسم الشرطة بالواقعة، انتقل فريق من المباحث لمعاينة مكان الانتحار، وتم إخطار النيابة والتي انتقلت بدوها لمعاينة المكان وسؤال أفراد الأسرة عن أسباب انتحارها، كما أمرت النيابة بالتحفظ علي الجثمان وإجراء الصفة التشريحية للطالبة لمعرفة سبب الوفاة.

حزن في أشمون لانتحار طالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية

وسادت حالة من الحزن علي أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب إعلان خبر وفاة الطالبة في الشهادة الإعدادية «م.م.ن»، ونعى عدد من أهالي أشمون الطالبة، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان علي مصيبة وفاتها.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد بانتحار طالبة في الشهادة الإعدادية تدعى «م.م.ن» 14 عامًا، ومقيمة بدائرة المركز.

وبسؤال أسرتها تبين أن السبب هو سوء درجاتها في نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

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