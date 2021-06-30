السكة الحديد تبدأ طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الأربعاء، أمام الركاب، حيث يتم طرح تذاكر مقاعد القطارات المكيفة التي ستتحرك يوم 14 يوليو المقبل، على أن يتم غدا الخميس طرح مقاعد القطارات التي ستتحرك 15 يوليو.

وتقوم السكة الحديد، بطرح مقاعد القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية قبل السفر بـ14 يوميا، وتطرح الجمعة مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 16 يوليو، والسبت المقبل تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 17 يوليو.

كما تطرح هيئة السكة الحديد، الأحد المقبل، مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 18 يوليو، والأثنين تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 20 يوليو.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هيئة السكة الحديد، استعدت تماما لجميع رحلات عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم التصدي للسوق السوداء بكل حزم، كما أن لكل راكب 4 تذاكر ببطاقة الرقم القومي، منوها إلى أن جميع القطارات ستكون جاهزة لكافة رحلات العيد.

وأوضح كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه شدد على ضرورة إجراء الصيانات اللازمة لجميع القطارات العاملة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات ومنع الأعطال، مطالبا جميع قيادات السكة الحديد بالنزول إلى مواقع العمل، لمتابعة سير التشغيل ومحاسبة المقصرين.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، قد أكد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إجراء استبعاد جميع عناصر الإخوان الإرهابية من الوظائف الحرجة والخطيرة، والبالغ عددهم 268 إخوانيًا، من قائد القطار أو ورش الصيانة أو المناورات أو أبراج الإشارات، ونقلهم إلى وظائف إدارية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وتقليل حوادث القطارات.

وقال وزير النقل: «لن يسمح بوجود عناصر متطرفة في الوظائف الحرجة بهيئة السكة الحديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري».