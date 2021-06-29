النقل: توريد 55 قطارا مكيفا جديدا ضمن خطة تطوير الخط الأول للمترو

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة وضعت خطة مبدئية لتطوير وتحديث الخط الأول للمترو «المرج الجديدة - حلوان»، بتكلفة 750 مليون دولار، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتوريد 55 قطارا مكيفا جديدا ضمن خطة التطوير، لافتا إلى أن الخط الأول، لم يشهد تطوير منذ 30 عاما، موضحا أن تحديثه وتطويره سيمنع الأعطال المتكررة.

وقال الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن خطة تطوير الخط الأول للمترو، سيتم البدء في تنفيذها مطلع يناير 2022، مؤكدا أن مرفق مترو الأنفاق يقل ما يقرب من 4 ملايين راكب يوميا، موضحا أن الوزارة تسعى إلى نقل 6 ملايين راكب يوميا عبر خطوط مترو الأنفاق، خلال الفترة المقبلة، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأشار الوزير، إلى أن الخط الأول للمترو «المرج الجديدة - حلوان»، أصبح متهالك، بعد إهمال تحديثه لسنوات طويلة، مؤكدا أن الخطوط الرابع والخامس والسادس للمترو، سيتم تنفيذهما على الطراز العالمي، لتقديم خدمات فاخرة للركاب، مشددا على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من كورونا.

وكان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، فاجأ صباح اليوم، العاملين بمحطة مصر بالسكة الحديد بالزيارة، وذلك لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة وشبابيك التذاكر.

وشدد الوزير، على ضرورة الحفاظ على الشكل الجمالي للأكشاك الموجودة بالساحة الخارجية للمحطة، وتواجد الموظفين في كافة شبابيك التذاكر على مدار اليوم مع إمكانية حجز تذاكر كافة أنواع القطارات من أي شباك سواء خارج أو داخل المحطة سواء للقطارات المميزة أو المكيفة، مع حسن معاملة الركاب والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها وتقديم كافة التسهيلات لهم خلال تنقلاتهم عبر خطوط شبكة السكة الحديد.

وطالب جميع «الكمسارية» بالتواجد على الأبواب وعدم السماح بدخول أى راكب للمحطة بدون تذكرة وحوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك ضرورة الإسراع في تركيب البوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، حيث سيتم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات «مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر».