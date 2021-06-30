بسبحة وعباءة بيضاء.. حسن راتب ينكر صلته بقضية الآثار وعلاء حسانين: قابلته في جلسة ذكر

"أنا مش تاجر آثار ومعرفش حاجة عن قضية تجارة الآثار المتهم فيها علاء حسانين، أنا قابلته في حقلة ذكر، أعرفه شخصيًا بس معرفش موضوع التنقيب عن الآثار " تلك الكلمات كانت ملخص أعتراف رجل الأعمال حسن راتب المحبوس على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام في قضية نهب كنوز مصر الأثرية وتمويل علاء حسانين نائب الحن والعفاريت بـ 50 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار في مصر القديمة ومحافظات الصعيد، وأن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه وبحوزته 201 قطعة أثرية كانت مخبأة داخل مخزن في مصر القديمة وضمت عصابة علاء حسانين شقيقه عز الدين و5 آخرين من مساعديه.

تمويل عصابة الآثار بـ 50 مليون جنيه

وكشفت المصادر عن أن حسن راتب حضر تحقيقات النيابة مرتديًا جلباب أبيض وعباءة بيضاء وكان في يديه سبحة، وواجهت النيابة بأقوال عز الدين حسانين شقيق علاء حسانين، الذي قال إن حسن راتب هو الممول في عملية التنقيب عن الآثار الأخيرة بقيمة 50 مليون جنيه، وقدم تسجيلات صوتية تجمعه برجل الأعمال حسن راتب وهو يتحدث عن طبيعة العمل والمنازل التي جرى شراؤها من أجل التنقيب بداخلها في منطقة مصر القديمة.

وأنكر راتب التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة، قائلا: "أنا قابلت علاء حسانين وشقيقه في جلسات ذكر وكنت أعرف كشخصيات فقط ولا أعرف أي شيء عن تجارة الآثار".

النيابة تواجه حسن راتب بالمضبوطات

واجهت النيابة العامة المتهم حسن راتب بالمضبوطات في قضية الآثار المحبوس على ذمتها علاء حسانين وعصابته، وهي عبارة عن: "لوحتان أثريتان لتابوت منقوش بالهيروغليفية، و36 تمثالًا مختلف الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف، تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، تمثال أوشارتي من المرمر، تمثالين من البرونز أحدهما مفصول الرأس، تمثال خشبي طوله 10سم، تمثال حجري يعود للعصر اليوناني، 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، و3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة مختلفة، و3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية، وعثر أيضا على مائدة قرابين حجرية، وطبقين بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل أوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجًا لأواني مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر، وإبريق أخضر من الفيانس، إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار، 6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم".

ورد حسن راتب على الاتهامات الموجه إليه، بقوله: "معرفش حاجة عن المضبوطات دي".