السيسي يشكر شركة سويسرية بسبب علاج ضمور العضلي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه وجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بالسفر إلى جنيف والتحدث مع الشركات للبحث عن علاج للضمور العضلي، «قولتلها كلمي الشركات بنفسك، وأنا دلوقتي بوجه للشركات دي اللي هي تجاوبت معانا، وقدرت اهتمامنا بأطفالنا وبالحالات دي».

ووجه السيسي، خلال تفقده مشروعات «حياة كريمة»، الشكر والتحية والتقدير على تعاون الشركات معنا والمساهمة التي قدموها للتغلب على هذا المرض في مصر وإسعاد الأسر، «اللي ربنا سبحانه وتعالى شاء إن هما يختبروا بالمرض ده في أولادهم».

وطلب الرئيس من وزيرة الصحة، ذكر اسم الشركة التي تعاونت مع مصر، فردت «شركة نوفرس اللي عملت العقد معانا»، فرد السيسي: «بوجه الشكر باسمي وباسم كل المصريين للشركة السويسرية التي تعاملت معانا وقدرت أن وزيرة الصحة راحت لهم واتكلمت معاهم في الموضوع ومحتاجين تعاون جامد فيه، ورد فعلهم كان إيجابي جدا، قولت مستعدين نستقبل رئيس مجلس إدارة الشركة أو مدير الشركة عشان نشكره بنفسنا أمام الرأي العام في مصر».