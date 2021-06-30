«س & ج» عن استخدامات جهاز التابلت في امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة أن الامتحانات تعقد ورقياً فقط على البابل شيت، موضحة أن جهاز التابلت له استخدامات مختلفة في الامتحانات غير الإجابة على أسئلة الامتحانات، مشددة على جميع الطلاب بضرورة عدم التدخل في شؤون فنية بحتة في عقد الامتحانات.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأسئلة والإجابات حول استخدامات جهاز التابلت في الامتحانات بحسب ما أعلنه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم:

*ما الهدف من دخول الطالب للامتحانات بجهاز التابلت؟

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الهدف من دخول الطالب لامتحانات الثانوية العامة 2021 بجهاز التابلت هو تسجيل الحضور والغياب من خلاله.

*هل يمكن للاطلاب استخدام الكتب التي تم تحميلها عليه؟

قال «شوقي» إنه يمكن للطلاب الاطلاع على الكتب التي تم تحميلها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جهاز التابلت، أثناء الامتحانات.

*هل يمكن استخدام شريحة إنترنت مختلفة على جهاز التابلت؟

أكد وزير التربية والتعليم، أن جهاز التابلت لا يكون متصلاً بالإنترنت، موضحا أن الوزارة تكتشف من خلاله الأجهزة المرتبطة بالمنظومة والأجهزة الخارج المنظومة.

*وما هي عقوبة ذلك؟

شدد «شوقي» أنه في حالة وجود جهاز تابلت مع الطالب أثناء الامتحانات خارج منظومة الوزارة، سيتم سحبه مباشرة وتحرير محضر غش للطالب، وتطبيق عقوبات رادعة عليه.

*هل يسلم الطالب جهاز التابلت للمدرسة في نهاية الامتحانات؟

كشف الدكتور طارق شوقي، أن جهاز التابلت يصبح ملكا للطالب عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2021.

*إلى أي مدى يخدم جهاز التابلت طلاب الثانوية العامة؟

كشف الدكتور طارق شوقي، أن جهاز التابلت ساعد الطلاب على فهم مخرجات التعلم وليس استرجاع المعلومات، وذلك من خلال المنصات التعليمية التي يمكن الدخول عليها من خلاله مثل منصة بنك المعرفة ومنصة ذاكر ومنصة البث المباشر.