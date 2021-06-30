«س&ج» كل ما تريد معرفته عن طرق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل، حول آلية الكتابة على البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2021، ومنح الطلاب وقت إضافي في الامتحانات، بالإضافة إلى حسم مصير جدول الامتحانات بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية، وذلك في تصريحات للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جروب «طلاب مصر وبناء التعليم» وجروب «أدعم طارق شوقي».

وترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز الأسئلة والإجابات عليها وفق ما أعلنه الدكتور طارق شوقي.

*هل متاح الكتابة على ورقة الأسئلة؟

يمكن للطلاب الكتابة على ورقة الأسئلة لكن لن يعتد بأي شئ مكتوب على ورقة الأسئلة في التصحيح وليست مجالًا للتظلم لاحقاً بأي شكل من الأشكال.

*هل تسليم ورقة الأسئلة إجباري؟

تسليم ورقة الأسئلة في نهاية اللجنة الامتحانية إجباري وإلزامي.

*هل يجب أن يحل الطالب جميع أسئلة الامتحانات؟

الوقت سيكون مناسبا للطلاب في الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2021 ولا يحتاج الطالب لوقت إضافي.

*وكيف يتم ترتيب الطلاب وفق درجاتهم؟

سيتم ترتيب الطلاب حسب المجموع الأعلى فالأقل، والتنسيق يتم بالاختيار من المجموع الأعلى إلى الأقل.

*وهل المجموع الأعلى في الثانوية العامة هو 100%؟

المجموع الأعلى في امتحانات الثانوية العامة 2021 ليس شرطا أن يكون 100% مثل الأعوام الماضية.

*ما الهدف من عدم وصول المجاميع لـ100%؟

الهدف من نظام الامتحانات الجديد هو التميز بالنسبة للأخرين في المنافسة، وفي حالة وصول أعلى مجموع في الثانوية العامة لـ92% سيتم ترتيب القبول في الجامعات على هذا الأساس.

*هل يتم تحديد التنسيق وفق درجات الطالب أم هناك طرق أخرى؟

لا تغيير في تنسيق الثانوية العامة 2021.

*هل يتم عقد امتحان موحد في مواد اللغة العربية والأجنبية لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية؟

لا توجد أي نية لتغيير جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وتنسيق الشعبتين العلمية والأدبية مختلف، فلا مانع من عقد امتحان لكل شعبة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية وفي أيام مختلفة.

*ماذا يعني عقد امتحان موحد؟

امتحانات الثانوية العامة كما كانت من أيام البوكليت من حيث الأسئلة، وسيتم ترتيب الأسئلة في نماذج مختلفة كما في الأعوام السابقة.

*هل هناك نية لفصل تنسيق الدفعة الحالية عن المؤجلين؟

فصل التنسيق أمر مرفوض تماما من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

*هل يستطيع أي طالب وضع شريحة أخرى داخل التابلت أثناء الامتحان والدخول بها على جروبات الغش؟

لن يحدث هذا الأمر، وعلى الطلاب وأولياء الأمور إغلاق موضوع الغش لأن الوزارة سوف تسحب الأجهزة المخالفة قبل الامتحان وتحرر محضرا بذلك.

*هناك بعض المستندات التي ظهرت مؤخرا تقول إنه غير مسموح للطلاب بكتابة أي ملاحظات على الكتاب المدرسي في الامتحانات؟

مزورة وغير صحيحة: «وقد أعلمت كل شئ بنفسي فلماذا نشكك في كل شئ؟».

*هل توجد إمكانية للزق أي كتاب خارجي على كتاب المدرسة ودخول الامتحانات به؟

غير مسموح بذلك ويتاح للطالب كتابة ملاحظاته على الكتاب أثناء المذاكرة، وليس نقل أي مراجع أو كتب أخرى «البرشام».

*هل الإجابة على جهاز التابلت إلزامية؟

الإجابة على جهاز التابلت غير إلزامية والأفضل هو تسجيل الحضور إلكترونيا، وسيكون ورقيا في حالة عدم وجود التابلت مع الطالب.

*كيف تتم الإجابة على البابل شيت؟

الإجابة على ورقة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2021 بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.

*هل يتم تسليم التابلت للمدرسة في نهاية الامتحانات؟

جهاز التابلت سيصبح ملكا للطالب في نهاية الامتحانات.

*وماذا عن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021؟

مثل عدد أسئلة الامتحانات التجريبية.

*الوقت لم يكن كافياً للإجابة على أسئلة الامتحان التجريبي فكيف يكون في الثانوية العامة؟

هذه منافسة بين الطلاب وليست منافسة على أرقام مطلقة، وهذا يعود على الكل.

*هل يتم منح الطلاب وقتا إضافيا في الامتحانات؟

لا يتم منح الطلاب وقتا إضافيا لأن الإجابات على البابل شيت فقط.

*مجموع الثانوية العامة 410.. هل يتم تغييره؟

لا.

*كم عدد المدارس التي يؤدي فيها الطلاب الامتحانات؟

2600 مدرسة.

*كم عدد طلاب الثانوية العامة؟

لدينا 700 ألف طالب.