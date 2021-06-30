مصرع فتاة خلال استعراض جنوني في حفل زفاف بالدقهلية

لقيت فتاة مصرعها في محافظة الدقهلية اليوم، متأثرة بإصابتها في فرح الدقهلية بقرية أتميدة بعد أن طارت طفاية حريق من أحد الشباب الذين شاركوا في استعراضات مثيرة للجدل بطفايات الحريق وأسطوانات الغاز محدثين ألوان في الهواء، وهو ما تسبب في إصابة فتاتين خلال الفرح.

وتدخل أطباء مستشفى ميت غمر المركزي لانقاذ حياة الفتاتين ودخلت فتاة تدعي ميادة العناية المركزة واستدعي الامر دخولها العمليات مساء أمس ألا انها توفيت صباح اليوم متأثرة باصاباتها.

وسادت حالة من الحزن بين اهالي القرية مطالبين بالقصاص وعاش أهالي قرية اتميدة حال من الرعب أثناء نقل أثاث الزوجية من بيت العروسة لشقة عريس وفوجئوا بأمور خارجة عن المألوف تحدث بتعليق بانرات سوداء وعليها صور جماجم تسيل منها دماء وقدم حوالي 10 شباب استعراضات بطفايات حريق وخلعوا الملابس العلوية وبدأوا يصعدون أعلي اعمدة حديدية احضروها لتقديم استعراضات عليها.

وخلال تلك الأحداث طارت طفاية حريق من أحد الشباب عندما حاول فتحها فانطلقت كالصاورخ تجاه الفتاتين مما تسبب في ٱصابتهما إصابات خطيرة وجري نقلهم الي المستشفى لتلقي العلاج اللازم إلا أن إحداهن توفيت بعد محاولات الاطباء انقاذ حياتها.

وأكد شهود العيان، أن ظهور اللوحات السوداء، في الفرح، ليست من عادة أهل القرية، في أفراحهم: «فوجئنا بظهور مجموعة من الشباب يرتدون زيا موحدا، ونصف جسدهم العلوي عاري، ويستخدمون طفايات الحريق التي وضعوا بها ألوانا، وبدأوا في تقديم استعراضات مخيفة، ويصعدون أعلى أعمدة حديدية، ويقدمون استعرضات مخيفة، وفجأة وجدنا طفاية حريق تطير في الهواء، لتتعالى صرخات النساء.. الحقوا نور وميادة».