إعادة فتح استقبال مستشفى عزل الدقهلية امام جميع المرضى

أعلنت محافظة الدقهلية، أنه نظرا لإنخفاض نسب الإشغال فى مستشفى الحجر الصحي لمرضى كورونا بالدقهلية فيتم إعادة تشغيل مستشفى تمى الامديد المركزي كباقى مستشفيات ومنشآت الخدمة الصحية بالدقهلية لإستقبال جميع المرضى وتقديم كافة اوجه الخدمة الطبية لهم في جميع التخصصات، وذلك نظرا لإنخفاض نسبة الإشغال بمستشفى الحجر الصحى بالدقهلية، نتيجة لانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين بالمستشفيات وكافة روافد الخدمة الصحية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وبالتعاون والتنسيق مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.

تخصيص 25% من الأسرة لعزل كورونا

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريح صحفي اليوم، إنه تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، سيتم مراعاة تخصيص عدد من أسرة القسم الداخلى والرعاية المركزة لمرضى كورونا بنسبة لا تقل عن 25% من إجمالى الأسرة لكل قسم «داخلى - عناية»، كما سيتم الإلتزام بالمسارات المنفصلة بالمستشفيات والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى.

عودة الأطباء والتمريض المنتدبين لأعمالهم

وأوضح مكي، في بيان صحفي، أنه جري التكليف بسرعة عودة جميع الأطباء وهيئة التمريض المنتدبين خارج المستشفى لممارسة أعمالهم فى خدمة المرض والمترددين وأن يتم فتح العيادات الخارجية

يذكر أن مستشفى تمي الأمديد المركزي هي أول مستشفى لعزل كورونا في محافظة الدقهلية، وتم فتحها وتخصيصها لاستقبال مرضي كرورونا فقط لقضاء فترة الحجر الصحي بها منذ بداية الجائحة إلي الآن .