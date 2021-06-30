نايل سات تبدأ نقل ترددات القنوات العاملة على الأقمار الخارجية: «كله هيبقى مصري»
كتب:
الوطن
11:34 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
صورة ارشيفية
أعلنت إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أنها بدأت منذ شهر يوليو من العام الماضي 2020، في تنفيذ عمليات نقل للترددات العاملة على أقمار غير مصرية، إلى القمر المصري نايل سات 201، وأتاحت الشركة لجميع عملائها إمكانية البث المزدوج لعدة أشهر على الترددين القديم والجديد معًا، وذلك حتى يتمكن المشاهدون من إعادة ضبط الترددات الجديدة.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن الهدف من الانتقال للترددات الجديدة، استقرار الخدمة على الأقمار المصرية، سواء التي تبث على القمر الحالي نايل سات 201 أو القمر الجديد نايل سات 301 المنتظر إطلاقه منتصف العام المقبل.
وقدمت الشركة اعتذارًا للعملاء والمشاهدين عن أي إزعاج ترتب عن ذلك التغيير.