نظر دعوى سحب الشهادة الأزهرية من يوسف القرضاوي 22 أغسطس المقبل 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، ضد شيخ الأزهر، للمطالبة بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي، وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية، إلى جلسة 22 أغسطس المقبل.

حملت الدعوى رقم 26646/68، ضد الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته، وطالبت بسحب الشهادة الأزهرية من المدعو يوسف القرضاوي، وبعض أعضاء الجماعة الإرهابية.

كان المحامي سمير صبري، المحامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب ما ارتكبه في حق الوطن، موجها له تهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

وأضافت الدعوى، أنَّ يوسف القرضاوي ارتكب تلك الجرائم لإرضاء تنظيم الإخوان الإرهابي وحكام قطر، حسب قوله.

أقام «صبري» دعوى قضائية أخرى، أمام محكمة القضاء الإداري، في السياق ذاته، طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وقال سمير صبري، إن جماعة الإخوان الإرهابية «خنجر مسموم» في ظهر الوطن، وإن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتمائه لها من الجهاز الإداري للدولة.