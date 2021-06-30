فض سرادق عزاء ومصادرة الشيش ورفع الإشغالات بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة، اليوم، علي المحال التجارية والصناعية والمطاعم بمنطقة «غرب الغشام»، إمتداد طلبه عويضه لمراجعه التراخيص ومتابعة الإلتزام بإجراءات السلامة والصحه المهنيه وتطبيق الإجراءات الإحترازيه لمواجهه تداعيات فيروس كورونا.

وأسفرت الحملة عن تشميع مخزنين للمواد الغذائية لوجود أطعمه فاسدة تم إعدامها وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما تم المرور على عدد من المخابز والمحال التجارية والصناعية ورصد بعض المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بسنهوت بفض سرادق عزاء بنطاق قرية شبرا العنب التابعة للوحدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة حي أول الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات بشارع الشهيد طيار بالحسينية ومنطقة الحسينيه الجديدة خلف المعهد الدينى وشارع المكتبات وميدان المنتزه وميدان جامع العيداروس وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين

وتستمر الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس بالتعاون مع شرطة المرافق بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتم تحرير محاضر ضد المخالفين ، فتم تحرير محضرين لنبش القمامة، وتحرير 5 محاضر إشغال طريق كما تم رفع وضبط 122 إشغال مخالف و تغريم 3 مواطنين لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية و تحرير محضر ضد أحد أصحاب المقاهي المخالفه وتم مصادرة 4 شيش وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تطبيق القانون على المتعديين على حرم الطرق والشوارع الرئيسية ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وحفاظاً على الشكل الجمالي للمدن، فضلاً عن متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.