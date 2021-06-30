أبرزها زيادة الاستثمارات.. 8 توجيهات لوزير الكهرباء خلال اجتماع لجنة «الاتحاد الأفريقي»

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، اليوم، كلمة في الاجتماع الوزاري للدورة الثالثة العادية للجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية، تحت عنوان "دور البنية التحتية والطاقة في مرحلة ما بعد كوفيد -19 أفريقيا نحو الانتعاش الاقتصادي المستدام والمرونة والوظائف والتصنيع والتجارة".

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز تصريحات وزير الكهرباء خلال كلمته بالاجتماع:

تطوير البنية التحتية لقارة أفريقيا

أكد وزير الكهرباء حرص الجميع على حوار فعال لتحديد رؤية مشتركة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لجميع بلدان القارة الأفريقية وتحديد برامج عمل واضحة من أجل تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

التنمية تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية

وقال الوزير، إن التنمية تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية، كما أنها تمثل العمود الفقري وشريان الحياة لكافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق أي تطور ولا ازدهار للمجتمعات.

التكامل الأفريقي له الأولوية الأولى في القارة

وأضاف أن اجتماعات لجنة (STC-TTIIET) أتاحت الفرصة لتقديم صور واضحة للمشاريع وبرامج العمل الوطنية والإقليمية في القطاعات ذات الصلة، وأصبحت منصة للتعاون والتكامل بين البلدان، بما في ذلك جميع أصحاب المصلحة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية؛ لتبادل المعرفة والخبرات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات المشتركة في تطوير القطاعات المستهدفة، والتأكيد على أن التكامل الأفريقي له الأولوية الأولى فى القارة الأفريقية من أجل تحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

تدابير يمكن اتخاذها لزيادة الاستثمار

وأكد «شاكر»، أن هناك تدابير يمكن اتخاذها للبدء في إنعاش الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المطلوبة بعد التدهور الناتج عن تفشي فيروس كورونا، متابعًا: "على الرغم من أن هذه الأزمة أظهرت تحديات كثيرة إلا أنها أظهرت أيضاً فرصًا للتنمية والتقدم في مختلف قطاعات البنية التحتية، ومن بينها فرص تطوير البنية التحتية الرقمية في جميع القطاعات".

خطة عمل الاتحاد الأفريقي لمواجهة كورونا

وأشار إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة العمل التى أعدها الاتحاد الأفريقي لمواجهة آثار انتشار جائحة COVID-19 فيما يتعلق بقطاع الطاقة، والذي تمت مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع الدورة الأولى الغير عادية لهيئة مكتب لجنة (STC-TTIIET) والذى عقد في مايو 2020.

600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء

وأوضح شاكر، أن هناك أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يستطيعون الحصول على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، مؤكداً على ضرورة سعي جميع البلدان إلى الانتقال للاقتصاد الأخضر.

النساء والتخطيط للمشروعات

وأكد أن التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد لمشاريع البنية التحتية للقارة الأفريقية خطوة كبيرة نحو الأمام، والعديد من الجهود في القارة بحاجة إلى تضافرالجهود من أجل تحقيق رؤية متكاملة للقارة البكر مهد الإنسانية، مشيرًا إلى أنه لبناء هذا المستقبل تحتاج القارة إلى كوادر شبابية واعية فاهمة لقدر التحدي القادم، وقيادة مشروع متكامل للتنمية باستخدام وسائل فعالة في نشر الفكر التنموي على أوسع نطاق ممكن، ولن نغفل عن دور النساء.

الهيدروجين الأخضر وإنتاج الطاقة

وأكد وزير الكهرباء، أن التوجه العالمي لاستخدام الهيدروجين الأخضر لإنتاج الطاقة يعد خطوة جيدة نحو التقدم والانتقال إلى الطاقة الخضراء المستدامة بالقارة الأفريقية.

وأوضح شاكر أن مصر تولت رئاسة اللجنة الفنية (STC-TTIIET) في أبريل 2019، ومنذ هذا التاريخ نظمت العديد من الفاعليات المهمة، والتنسيق الدائم والفعال مع مفوضية الاتحاد الافريقي لتنفيذ الأنشطة وخطط العمل المطلوبة.

وشدد وزير الكهرباء على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة على جميع المستويات، لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية والتقدم، ومن هذا المنطلق، مؤكدًا على أهمية العمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي، وكذلك مع الشركاء والمؤسسات الأفريقية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي والعمل معاً من أجل ضمان التنفيذ الفعال والسلس للتوصيات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة الوزارية ولتحقيق الاسم الذي تم إطلاقه على أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي "أفريقيا التي نريدها".