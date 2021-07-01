حظك اليوم الخميس 1-7-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:47 ص | الخميس 01 يوليو 2021
حظك اليوم برج السرطان
امرأة برج السرطان تصبح حساسة وقاسية جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
القمر في وضع معاكس وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
قد يتسبب لك الوضع الفلكي اليوم في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع البعض، عليك بالصبر.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.