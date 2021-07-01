مصطلحات السجون.. قاموس وقائمة شفرة النزلاء: واحدة على الضيق

السجون، ذلك العالم المغلق على نفسه، العامر بالأسرار والحكايات، هناك خلف الأسوار خبايا وعالم مثير للدهشة، فعلى مدى عشرات السنوات طور السجناء لغة خاصة بهم، توارثها النزلاء من بعضهم البعض، وأصبحت مصطلحاتهم بديلة للكلمات الحقيقية، وصارت لها مدلولاتها المعبرة، نتيجة تعامل يومي وحياة كاملة معاشة، وتفاعل ممتد عبر ساعات الليل والنهار.

وبحسب اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وشهادات مسجونين سابقين، فإن تلك اللغة اعتيد عليها وتداولت، شأنها مثل أي مكان آخر يختار مصطلحاته ولغته الدارجة، كالمقاهي مثلا، التي تعطى لكل مشروب اسما غير الحقيقي، ويكتسب السجين المعرفة والإحاطة بهذه المصطلحات مع مرور الوقت، ويجد نفسه يستخدمها.

وتختلف هذه المصطلحات من سجن إلى آخر، وفيما يلي أبرزها، وفقا لرواية عدد من السجناء السابقين:

التسكين: عنوان السجين، والمقصود به رقم الزنزانة والعنبر، وهو المكان الذي يقضي فيه السجين مدة عقوبته.

التأديب: المكان المخصص لتأديب المشاغبين ومرتكبي المخالفات في السجن.

المخصوص: هي الزنازين المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام.

التعيين: المقصود به وجبات الطعام اليومية التي تقدم للسجين.

الجِراية: تطلق على الخبز، لكنها فى اللغة بحسب بعض المعاجم، تعني الحصة من الطعام، واختزل معناها في السجون للدلالة على الخبز فقط.

الدورة: بضم الداال والمقصود بها الحمام.

البغبغان: يقصد به السجناء الهاتف المحمول.

إزازة الميّة: هى مصطلح مخصص للدلالة على بطارية الهاتف أو شاحن الموبايل.

واحدة من جوة: تعني الجريمة التى يرتكبها المسجون وهو داخل محبسه «قتل - مخدرات - إلخ»، ويحصل بسببها على عقوبة إضافية.

واحدة على الضيّق: الجريمة التي تحدث داخل السجن وينجح المسجونين في تغطية آثارها أو منعها، قبل أن تعرف إدارة السجن بشأنها.

مرزمل: هي كلمة تشير للسجين الهادىء الطيب «اللي ماشي في حاله».

مكمكم: هو مصطلح يشير للسجين الغبي، الذي يتسبب في مشكلات لغيره من السجناء.

أوّل حكّة: هو مصطلح يطلق على السجين الجديد الذي يدخل السجن لأول مرة في حياته.

مَلَك: تطلق على السجين الحاصل على مؤهلات عليا.

دكل: تشير إلى سلسلة متواصلة من المشكلات داخل السجن.

الخابور: شعلة تصنع في السجن، وتعرض صانعها وحائزها للعقوبات.

النضّارة: فتحة في الباب الحديدى للغُرفة، تستخدم للتواصُل في حال عدم رغبة السجّان في فتح باب الغُرفة.

التريُّض: ساحة التمشية وممارسة الرياضة للسجناء.

المراية: الحائط المواجه لباب الغُرفة، وهو مكان إقامة أقدم السجناء.

الطيّارة: الحائط بجوار نافذة الغُرفة في بعض السجون، مكان مميز جدا وجيّد التهوية، وغالبا لا يتّسع سوى لفرد واحد، يكون هذا الفرد إمّا أكثر النزلاء شهرة أو سطوة أو مالا.

الترقية: انتقال المسجون إلى زنزانة أخرى متميّزة أو أكثر راحة.

النَصْلة: سلاح أبيض يصنع من أي قطعة معدنيّة أو البلاستيك القوي، بعد إعادة تشكيله، وجعله حادا.

الفراولة: الاسم الحركي للأقراص المخدرة.

الصرصار: الاسم الحركي لمُخدّر الباركينول، وهو أصلا علاج للشلل الرعاش، وتناوله يسبب غياب الوعي والهلاوس البصريّة.

أبو صليبة: الاسم الحركي لمُخدّر الرهبانول.

الخشبة - أبو شَرطة: الاسم الحركى لمُخدّر الترمادول.

السِبسَة: المقصود بها السيجارة.

الأمبول: هو عبارة عن غشاء بلاستيكي صغير مُحكَم الغلق، يستخدم لتغليف المخدّرات، وأحيانا النقود أو الأسلحة قبل بلعها أو إدخالها في فتحة الشرج، بغرض إخفاءها وتهريبها.

ويربط بعض المهرّبين ذوى الخبرة الأمبول إلى أحد ضروسهم بخيط قوي قبل البلع، حتّى يظل معلقا ولا يصل للمعدة لضمان سلامته، وسهولة استخراجه فيما بعد.

النبطشي أو الكوماندا: فتوة الزنزانة، وعادة يكون من أقدم السجناء في المكان، أو أكثرهم إجراما.

الكاحول: البدلة الزرقاء أو الزي الرسمي التي يتسلمها السجين لحظة دخوله السجن، ولا يخلعها إلا بعد قضاء فترة عقوبته.

التبدير: عملية رش السجناء الجدد ببودرة قاتلة للحشرات، والميكروبات.

التقفيصة: العنبر الذي يستقبل فيه المساجين الزيارات مع أسرهم.

العضم: الأقراص المخدرة بمختلف أنواعها.

البرنيكة: صندوق القمامة الموجود داخل الزنزانة.

الباكيتة: السجين الثري الذي ينفر من التعامل مع السجناء الآخرين، ويتعامل بتحفظ وغرور.