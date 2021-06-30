«سكن وتعليم وصحة» أبرز أهداف المشروع القومي «حياة كريمة»

جهود كبيرة وعلى قدم وساق يواصل المشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري تنفيذ مشروعاته داخل قرى ومراكز محافظات الجمهورية.

ويستهدف مشروع حياة كريمة، إحداث نقلة نوعية وطفرة عمرانية كبرى تغير حياة حوالي 58 مليون مواطن مصري في 4584 قرية ضمن القرى المستهدفة في كافة محافظات الريف المصري، وذلك بميزانية إجمالية بلغت 700 مليار جنيه.

أهداف مشروع حياة كريمة

تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز أهداف مشروع حياة كريمة، وأبرزها 9 نقاط يأتي في مقدمتها جهود مشروع حياة كريمة في السكن والتعليم والصحة.

- يهدف مشروع «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

- ويستهدف مشروع «حياة كريمة» التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

- ويعتبر مشروع «حياة كريمة» من أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة.

- ويعد توفير فرص العمل لتدعيم استقلالية المواطنين من أهم أهداف مشروع «حياة كريمة»، والذي يحفز المواطنين على النهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

الاهتمام بالتعليم والصحة

- من بين أهداف مشروع «حياة كريمة» إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم و كذلك المستوى التعليمي ببناء أجنحة التعليم بهدف التيسير على الطلاب بالقرى.

- ومن أبرز الخدمات التي يقدمها مشروع «حياة كريمة»، هو تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كافة.

- وكذلك الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وبناء الوحدات الصحية والارتقاء بهاء حتى توفر الخدمات اللازمة لأبناء تلك القرى.

- سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وهي واحدة ضمن أهداف مشروع حياة كريمة.

- إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.