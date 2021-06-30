لأول مرة.. قطاع الإنتاج بـ«الزراعة» يحقق فائضا بـ48 مليون جنيه

حقق قطاع الإنتاح التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لأول مرة فائض أرباح هذا العام بلغ 48 مليون جنيه، حيث شهد القطاع زيادة في القيمة الإيجارية للأراضي التابعة له، وبيع ناتج المزارع التابعة له من المحاصيل التي ما زالت تحت إدارة القطاع بأفضل قيمة سعرية.

وأوضح تقرير أصدره القطاع يكشف إنجازات العام المنصرم عن زيادة مقابل حق الانتفاع بمزارع سخا والنوبارية والمزرعة النموذجية بسخا، كما تم تحقيق أرباح قدرت بـ9 ملايين جنيه زيادة في مزارع كوم امبو والمطاعنة وشندويل وملوي وسدس نتيجة بيع ثمار تلك المزارع.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إنه بناء على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع قيمة أصول الدولة وتشغيل القائم منها تم تحقيق فائض في أرباح القطاع لأول مرة بعد الخسائر التي كان يحققها على مدار السنوات العديد الماضية، موضحًا أنه تم بيع ثمار بستانية هذا العام بحوالي 24 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من استخراج تراخيص ثلاث منافذ لبيع التقاوي المنتجة بمزارع القطاع بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية، والانتهاء من إصدار تراخيص لقطاع الإنتاج للقيام بعملية إنتاج التقاوي بمزارع القطاع، كما شهد ملف المحاصيل البستانية تعظيم في القيمة النقدية للمبيعات حيث حقق القطاع أرباح تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه لثمار المحاصيل البستانية بالمزارع بنظام حق الانتفاع.

وأوضح أن مزارع الانتاج الحيواني جار تطويرها ورفع كفاءتها بالقطاع، مثل تطوير محطة الإنتاج الحيواني كفر سليمان بمحافظة الغربية ،ومحطة الإنتاج الحيواني بجزيرة الشعير محافظة القليوبية، ومحطة الإنتاج الحيواني سدس بمحافظة بني سويف، ومحطة الإنتاج الحيواني مزرعة شندويل بمحافظة سوهاج، وعمل مراكز تجميع للأبقار والجاموس الحلابة بالوجه البحري بمحطة روينة بكفر الشيخ، وعمل مراكز تجميع للأبقار والجاموس الحلابة بالوجه القبلي بمحطة سدس ببني سويف، كما تم توفير الأعلاف والأدوية البيطرية والتحصينات وحملات المتابعة لمحطات الإنتاج الحيواني، الأمر الذي تسبب في انخفاض أعداد النفوق بين رؤوس الماشية.