حسام حبيب يرد على دعم شيرين له: «أيقونتنا كلنا بنحبك»

حرص الفنان حسام حبيب على توجيه رسالة خاصة للنجمة شيريهان وذلك عبر صفحته الخاصة، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث نشر صورة لها، معلقًا عليها: «أيقونتنا كلنا بنحبك».

وجاءت رسالة حسام حبيب لشيريهان، بعدما وجهت له رسالة مساء أمس الثلاثاء عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قالت فيها: «الرجولة أفعال وليست أقوال».

وجاءت رسالة شيريهان لحسام حبيب بعدما تعرض وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب لأزمة كبيرة، بدأت عندما فوجئ الجمهور بتسريبات صوتية لوالد الفنان حسام حبيب يسيء فيها لزوجة ابنه.

وجاء في التسجيل الصوتي المسرب تأكيد والد حسام حبيب أنه يخطط لزواج نجله من زوجة ثانية، بسبب تأخر شيرين في إنجاب طفل بسبب تقدمها في العمر، كما كشف والد حسام حبيب في المكالمة عن تخمينه بأن ابنه ليس شخصية «سهلة»، وأنه يخطط للاستيلاء على أموال زوجته بموجب التوكيل الذي يخمن أيضا أنها منحته إياه، وكشف أيضا عن كره والدة المطرب لشيرين بسبب أنها تنتمي لطبقة اجتماعية مختلفة.

وخرج الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب على الجمهور نافيين كل ما قيل في المكالمة، وأكدت شيرين أن زوجها أفضل رجل في العالم، وهو من أنقذها ممن أذوها، كما كشف حسام حبيب عن أن والده من أكثر الأشخاص الذين أذوه في حياته وأنه لن يتنازل عن حق زوجته بالقانون.

واعتذر والد حسام حبيب عما بدر منه، مؤكدًا أنه أصبح «عجوزًا خرفًا بحكم السن»، كما اتهم نجله حسام حبيب بأنه أصبح مجذوبًا لزوجته شيرين، حيث قال: «أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت، ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودي».