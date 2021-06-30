هيئة المفوضين توصي بنقل «الزرايب» إلى منطقة صحراوية (مستندات)

أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من عبد الرحمن عوف، المحامي، التي طالب فيها بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية، بالامتناع عن نقل منطقة جمع القمامة والمعروفة باسم «الزرايب» التي تضم مزارع تربية الخنازير من مكانها المعروف حاليًا بمنطقة أرض اللواء محازاة سور محور 26 يوليو، إلى إحدى المناطق الصحراوية.

التقرير استند لقرار رئيس الجمهورية

واستند التقرير الذي أعده المستشار محمد الجوهري، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى المادة رقم 2 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 35 لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب تربية المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول، على «ألا يجوز تريبة الخنازير إلا في الأماكن المحددة لتوطين أنشطة وتربية الخنازير الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 338 لسنة2008 الذي عدل بالقرار الجمهوري رقم 299 لسنة 2009 مع مراعاة المواصفات والتعليمات الصادرة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة البيئة، ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن».

حي العجوزة يخاطب محافظة القاهرة لنقل القمامة

وأوضح التقرير، أن المستندات التي قدمتها الجهة الإدارية بالرد على موضوع الدعوى، أن حي العجوزة قد أرسل خطابا بتاريخ 29 ديسمبر 2014 إلي مدير عام جهاز شؤون البيئة بالقاهرة، لنقل منطقة جمع القمامة المعروفة باسم الزرايب التي يتواجد بها مزارع تربية الخنازير بمنطقة أرض اللواء بمحاذاة سور محور 26 يوليو إلي خارج المنطقة السكنية، وذلك حفاظا على البيئة والصحة العامة، ولم يقم مدير عام جهاز شؤون البيئة بالقاهرة بالرد عليه حتي تاريخ 20 مايو 2019، وقد أقام المدعي دعواه الماثلة بغية الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارية السلبي بالامتناع عن حظر إلقاء القمامة بمحاذاة سور محور 26 يوليو بمنطقة أرض اللواء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تخصيص مكان لإلقائها بعيداً عن التجمعات السكنية.

وتابع: «أنه ولما كان المشرع قد وضع التزاما على الجهة الإدارية بالحفاظ علي البينة والصحة العامة، وألزمها بتحديد أماكن جمع القمامة بعيدا عن المناطق السكنية للحد من الأثر السلبي للقمامة علي البيئة والصحة العامة، كما ألزمها بعد السماح بتربية الخنازير في محافظتي القاهرة وحلوان في غير المكان المحدد لها بموجب قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر».

«ولما كانت الجهة الإدارية متمثلة في إدارة حي العجوزة قد أقرت بأن منطقة جمع القماية المعروفة باسم الزرايب الكائنة بمنطقة أرض اللواء بمحاذاة سور محور 26 يوليو تقع ضمن منطقة سكانية ويتواجد بها مزارع تربية الخنازير،

وأن ذلك يؤثر سلبية على الصحة العامة والبيئة، الأمر الذي يكون معه مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن حظر القاء القمامة بمحاذاة سور محور 26 يوليو بمنطقة أرض اللواء وتخصيص مكان لإلقائها يبعد عن التجمعات السكنية على النحو الذي نظمه القانون، قراراً سلبياً مخالفاً للقانون يتعين التقرير بالغاؤه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تخصيص مكان لإلقائها يبعد عن التجمعات السكنية و نقل مزارع تربية الخنازير خارج المنطقة المذكورة.