«أتميدة» تعلن الحداد على «ميادة» ضحية «الطفاية القاتلة»

أعلن اهالي قرية «أتميدة»، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حالة الحداد حزناً على وفاة طالبة وإصابة أخرى، نتيجة استعراض بطفايات الحريق في أحد الأفراح بالقرية، حيث طارت إحدى الطفايات من يد أحد الأشخاص، لتصطدم بفتاتين، أثناء تواجدهما بشرفة الطابق الأرضي، في منزل إحدى صديقاتهما بذات القرية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي القرية، كما توقفت الأنشطة في مركز الشباب، وفي حدائق القرية، وعلق مركز الشباب لافتة على أبوابه، مكتوبا عليها: «حداد.. قرر مجلس إدارة مركز شباب أتميدة تعليق وغلق الملاعب اليوم الأربعاء بالمركز، حداداً على روح فقيدة أتميدة ميادة، ومشاركة أهل الفقيدة وأتميدة الحداد».

كما توجهت أعداد كبيرة من أهالي القرية إلى مستشفى المنصورة الدولي، في انتظار تشريح جثمان الطالبة «ميادة إيهاب مصطفى»، 20 سنة، طالبة بكلية الآداب، التي أمرت النيابة العامة بتشريح جثتها، والتصريح بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر من المستشفى العام، بوصول كل من «نور وليد عوض أحمد»، 17 سنة، طالبة، و«ميادة إيهاب مصطفى المرسي»، 20 سنة، طالبة، تقيمان بقرية «أتميدة»، دائرة المركز، مصابتين بكسر في قاع الجمجمة وارتشاح بالمخ.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال كل من شاهدة الواقعة المدعوة «إيمان علي أحمد الباجوري»، 20 سنة، ربة منزل، ووالد الأولى المدعو «وليد عوض أحمد محمد»، 41 سنة، مدرس، ووالدة الثانية المدعوة «عبير عمر البسة»، 46 سنة، مدرسة، يقيمون بذات القرية، قرروا أنه أثناء تواجد المصابتين بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية.

وحال مرور إحدى سيارات حفل عرس، وقيام المدعو «السعيد عادل لبيب زلمة»، 20 سنة، نقاش، مقيم بذات القرية، باللهو بطفاية حريق، ابتهاجا بحفل العرس، ونتيجة فتح محبس الهواء، تطايرت الطفاية من يده، واصطدمت بالمذكورتين، مما أدى إلى حدوث إصابتهما، وفي وقت لاحق أخطر المستشفي بوفاة المصابة الثانية، متأثرة بإصابتها.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12562 لسنة 2021، جنح مركز ميت غمر، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.