رئيس التحرير

محمود مسلم

«رضا» كفيف يبيع الحلويات بالمنوفية: «أتعكز على أولادي وعايز معاشي»

كتب:

إبراهيم الديهي
06:21 م | الأربعاء 30 يونيو 2021
اب كفيف يعمل في بيع الحلوي بشبين الكوم

اب كفيف يعمل في بيع الحلوي بشبين الكوم

ضاق به الحال بعدما فقد بصره، ولكن الله عوضه باثنين من الأبناء، كانا له النور الذي يسير به في شوارع مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، فبعد طرده من المصنع الذي كان يعمل فيه، بعد فقدان بصره، قرر العمل في بيع الحلويات في الشوارع، لكسب لقمة العيش، مستعيناً بأحد أبنائه يتعكز عليه.

«أولادي هما عكازي اللي بمشي بيه، وربنا أكرمني بيهم، وبيطلعوا معايا أتسند عليهم علشان أعرف أبيع الحلويات، في شوارع شبين الكوم»، بهذه الكلمات بدأ «رضا فاروق البهواش» حديثه لـ«الوطن»، موضحاً أن لديه اثنين من الأبناء، فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، وولد 7 أعوام، ثمرة زواجه من زوجته في عام 2009، ويعمل في بيع الحلويات الشرقية، «كنافة وجلاش وبسبوسة».

أب كفيف يبيع الحلويات في المنوفية بمساعدة أبنائه

وأضاف «رضا»، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، أنه تخرج من مدرسة الصنايع، وكان يبصر بصورة طبيعية، ولكنه بدأ يفقد البصر تدريجياً حتى أصبح كفيفاً، وتابع قائلاً: «بعدما فقدت بصري، المصنع اللي كنت شغال فيه طردني، ورفضوا يشغلوني، وحاولت آخد معاش لأني كان مؤمن عليا، وطلبوا مني أتعرض على لجنة طبية في التأمين الصحي، وكل لجنة بتقول رأي، وأنا فاقد البصر تماماً، ونفسي آخد معاش يساعدني في حياتي وتربية ولادي».

وأوضح أنه يسعى إلى الحصول على معاشه، حتى يعينه على قضاء الاحتياجات المعيشية له ولأسرته، وقال: «كل جهة بتطلب مني أشعة وتحاليل باروح أعملها، وكل دكتور في التأمين الصحي بيكشف عليا بيقول فاقد البصر ودا عجز كلي، ولما التقرير يطلع، بالاقي إن مكتوب فيه كلام تاني ومبقتش عارف أعمل إيه»، مشيراً إلى أن محافظ المنوفية قدم مساعدة مالية عاجلة له بعد معرفته بظروفه الأسرية وفقدان بصره.

اقرأ المزيد:

مباحث المنوفية تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة سيدة بمدينة السادات

اعرف الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في المنوفية 2021 (تفاصيل)

تنسيق الثانوي العام 2021 في محافظة المنوفية.. آخر الأسبوع

«رامز» مات قبل امتحان القرآن بساعات في المنوفية.. وبيان رسمي لنعيه

تفاصيل انتحار طالبة المنوفية لرسوبها في الشهادة الإعدادية: خافت من والدها

سقوط شاب أسفل قطار المنوفية.. وشاهد عيان: بترت قدمه

تفاصيل طعن طالب لزميله بـ«هندسة المنوفية» داخل لجنة الامتحان

أسباب حصول 340 طالبا بـ«إعدادية المنوفية» على الدرجة النهائية

قافلة طبية بالشهداء في المنوفية ضمن «حياة كريمة»

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم في المنوفية والمنيا والفيوم