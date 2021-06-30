«رضا» كفيف يبيع الحلويات بالمنوفية: «أتعكز على أولادي وعايز معاشي»

ضاق به الحال بعدما فقد بصره، ولكن الله عوضه باثنين من الأبناء، كانا له النور الذي يسير به في شوارع مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، فبعد طرده من المصنع الذي كان يعمل فيه، بعد فقدان بصره، قرر العمل في بيع الحلويات في الشوارع، لكسب لقمة العيش، مستعيناً بأحد أبنائه يتعكز عليه.

«أولادي هما عكازي اللي بمشي بيه، وربنا أكرمني بيهم، وبيطلعوا معايا أتسند عليهم علشان أعرف أبيع الحلويات، في شوارع شبين الكوم»، بهذه الكلمات بدأ «رضا فاروق البهواش» حديثه لـ«الوطن»، موضحاً أن لديه اثنين من الأبناء، فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً، وولد 7 أعوام، ثمرة زواجه من زوجته في عام 2009، ويعمل في بيع الحلويات الشرقية، «كنافة وجلاش وبسبوسة».

أب كفيف يبيع الحلويات في المنوفية بمساعدة أبنائه

وأضاف «رضا»، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، أنه تخرج من مدرسة الصنايع، وكان يبصر بصورة طبيعية، ولكنه بدأ يفقد البصر تدريجياً حتى أصبح كفيفاً، وتابع قائلاً: «بعدما فقدت بصري، المصنع اللي كنت شغال فيه طردني، ورفضوا يشغلوني، وحاولت آخد معاش لأني كان مؤمن عليا، وطلبوا مني أتعرض على لجنة طبية في التأمين الصحي، وكل لجنة بتقول رأي، وأنا فاقد البصر تماماً، ونفسي آخد معاش يساعدني في حياتي وتربية ولادي».

وأوضح أنه يسعى إلى الحصول على معاشه، حتى يعينه على قضاء الاحتياجات المعيشية له ولأسرته، وقال: «كل جهة بتطلب مني أشعة وتحاليل باروح أعملها، وكل دكتور في التأمين الصحي بيكشف عليا بيقول فاقد البصر ودا عجز كلي، ولما التقرير يطلع، بالاقي إن مكتوب فيه كلام تاني ومبقتش عارف أعمل إيه»، مشيراً إلى أن محافظ المنوفية قدم مساعدة مالية عاجلة له بعد معرفته بظروفه الأسرية وفقدان بصره.