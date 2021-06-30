القبض على المتهم باستعراض «الطفاية القاتلة» في فرح بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من ضبط «نقاش»، تسبب في إصابة طالبتين، لقيت إحداهما مصرعها متاثرةً بإصابتها، وذلك أثناء قيامه باللهو بطفاية حريق، ابتهاجاً بحفل عرس في قرية «أتميدة»، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وقع الحادث نتيجة فتح محبس الهواء الخاص بطفاية الحريق، مما أدى إلى فقدان المتهم السيطرة عليها، وطارت من يده لتصطدم بفتاتين، أثناء تواجدهما بشرفة الطابق الأرضي، في منزل إحدى صديقاتهما بذات القرية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ميت غمر من المستشفى العام، بوصول كل من «نور وليد عوض أحمد»، 17 سنة، طالبة، و«ميادة إيهاب مصطفى المرسي»، 20 سنة، طالبة، تقيمان بقرية «أتميدة»، دائرة المركز، مصابتين بكسور في قاع الجمجمة وارتشاح بالمخ.

بانتقال الضباط والفحص وسؤال كل من شاهدة الواقعة المدعوة «إيمان علي أحمد الباجوري»، 20 سنة، ربة منزل، ووالد الأولى المدعو «وليد عوض أحمد محمد»، 41 سنة، مدرس، ووالدة الثانية المدعوة «عبير عمر البسة»، 46 سنة، مدرسة، يقيمون بذات القرية، قرروا أنه أثناء تواجد المصابتين بشرفة الطابق الأرضي بمنزل إحدى صديقاتهما بذات القرية.

وحال مرور إحدى سيارات حفل عرس، وقيام المدعو «السعيد عادل لبيب زلمة»، 20 سنة، نقاش، مقيم بذات القرية، باللهو بطفاية حريق، ابتهاجا بحفل العرس، ونتيجة فتح محبس الهواء، تطايرت الطفاية من يده، وإصطدمت بالمذكورتين، مما أدى إلى حدوث إصابتهما، وفي وقت لاحق أخطرت المستشفي بوفاة المصابة الثانية، متأثرة بإصابتها.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12562 لسنة 2021، جنح مركز ميت غمر، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.