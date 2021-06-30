تفاصيل عدد من الوظائف الشاغرة بالبنوك.. الشروط والمهام

طرحت مجموعة من البنوك العاملة عددا من الوظائف الشاغرة، التي تتطلب شروطا ومهاما معينة، للحصول على الوظيفة، وتستعرضها الوطن، في التقرير التالي:

وظيفة بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية، عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى (Retail CRM Analyst)، بشروط ومهام هي:

- إنشاء جميع التحليلات المطلوبة والحوافز والتقارير المنتظمة (اليومية والأسبوعية والشهرية والإعلانات) التي تدعم إدارة علاقات العملاء وأداء القسم الرقمي.

- إدارة تنفيذ الحملات من البداية إلى النهاية على منصة CRM.

- تتبع نتائج الحملات ومراقبتها مدعومة بتوصيات جديدة تستند إلى تحليل عميق لتحسين النتائج.

- تحديد فرص بيع متقاطع/ لأعلى جديدة بناءً على نمط الشراء التاريخي للعملاء أو التلميحات المحددة.

- تحليل مجموعات البيانات الكبيرة متعددة الأبعاد، وتحديد الرؤى والتوصيات القابلة للتنفيذ.

- دعم CRM ومشاريع تكامل المنصات الرقمية.

- معرفة كاملة بجداول مستودع البيانات واستخراج البيانات.

- معرفة جيدة بالمنتجات والخدمات المصرفية.

- دليل SAS Enterprise - أو SQL أمر لا بد منه.

- معرفة جيدة بتطبيقات CRM.

- معرفة ممتازة ببرنامج MS Office.

وظيفة بنك المشرق

كما أعلن بنك المشرق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن حاجته إلى «Head of Operations Excellence, Risk & Governance»، بشروط هي:

- تطوير وقيادة إطار عمل التميز في العمليات، والتركيز على: (الاستخدام الفعال لبيانات العمليات- مراقبة الأداء- مراجعات تحسين الأعمال - نموذج النضج الرقمي).

- قيادة وظيفة الرقابة الداخلية لمجموعة العمليات (بما في ذلك المواقع الدولية)، لتشمل: (المخاطر التشغيلية وإطار عمل RCSA- الخسائر التشغيلية - قضايا المراجعة ، RARs / RDRs - مراجعات التحكم - مجالس المخاطر).

- قيادة الإدارة الفعالة عبر مجموعة العمليات المكونة من: (إدارة BCP & DR- متطلبات خصوصية البيانات - إطار عمل SOP - إطار عمل وثائق IntraGroup SLA).

- قيادة إطار عمل حوكمة المشروع لمجموعة العمليات، لضمان فعالية تحديد الأولويات والتسليم وتحقيق الفوائد ومشاركة أفضل الممارسات عبر مشاريع العمليات.

- تطوير ودفع عملية نشر نموذج النضج الرقمي عبر جميع أنشطة العمليات، وتقديم خرائط طريق رقمية منظمة وزيادة إعادة استخدام الحلول التقنية والعملية المشتركة.

- تمثيل GH OPS ومجموعة العمليات في مختلف المنتديات واللجان الرئيسية على مستوى البنك، حيثما لزم الأمر، واتخاذ القرارات المناسبة حسب مقتضى الحال، وحل القضايا المشتركة بين المجموعات التي تؤثر على مجموعة العمليات عن طريق المفاوضات والتنسيق.

- مهارات تحليلية/ حل المشكلات ممتازة.

- خبرة في الموضوعات الوظيفية مثل: الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر التشغيلية، وإدارة البرنامج والمشروع، ونماذج التشغيل والتصميم التنظيمي، وتحسين العمليات، والموارد التشغيلية والاستراتيجية.

- مهارات ممتازة بين الموظفين والتواصل والتنظيم والعرض التقديمي.

- القدرة على تحويل البيانات إلى تقارير إدارية مفيدة.

- خبرة أكثر من 15 سنة في العمليات المصرفية.

- التعرض لصناعة الخدمات المالية الدولية.

- تصميم وإدارة الأنشطة / المشاريع على مستوى المؤسسة الكبيرة بنجاح.

- خبرة في العمل دوليًا وعبر الأسواق والمناطق المتعددة.

وظيفة مصرف أبو ظبي الإسلامي

واعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن»، عن حاجته إلى (Senior Personal Banker-Damietta)، بفرع دمياط، بشروط هى:

- درجة جامعية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- خبرة مصرفية سابقة أو خبرة مماثلة في مجال الخدمات المالية.

- خبرة لا تقل عن 4-6 سنوات في القطاع المالي

- تحقيق الأهداف وحجم الإيرادات عن طريق الجمع بين اكتساب العملاء وتعميق العلاقات.

- فعال بشكل شخصي واستباقي في بناء الأعمال وتعميق العلاقات وزيادة المستهلكين المستهدفين عن طريق تنفيذ عملية مبيعات فعالة.

- تعلم المنتجات الأكثر تعقيدًا التي تقدمها المنافسة.

- زيادة عدد علاقات الحساب الجديدة عن طريق تحويل زيارات الفروع وإحالات العملاء والعملاء المحتملين للتسويق والعملاء المتوقعين الذين تم إنشاؤها ذاتيًا.

- الاستباقية في تقييم الاحتياجات المالية للعملاء.

- مساعدة مدير الفرع في التقييم الدوري لمستويات الأداء كما هو محدد في خطة الأعمال التجارية.

- مساعدة BM في إعداد KPIs / MIS الأسبوعية التي يتطلبها نموذج الأعمال الجديد.

- المتابعة مع الإدارات الأخرى (الائتمان / العمليات) أو خطوط الأنابيب أو الأدوات المتاحة (كوكب المشتري) بشأن الحالات المعلقة.

وظيفة بنك مصر

وأخيرا أعلن بنك مصر، عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» عن حاجته إلى Data Scientist بشرط عدد من الشروط والمؤهلات المطلوبة وهي:

- ماجستير/ دكتوراة في علوم الكمبيوتر أو الإحصاء أو بحوث العمليات أو الانضباط الفني ذي الصلة على سبيل المثال الرياضيات.

- خبير في العمل مع مجموعات البيانات الكبيرة والمحاكاة «التحسين وأدوات الحوسبة الموزعة (Map / Reduce Hadoop) لمدة 7 سنوات من الخبرة في مجال الإحصاء» أو دور علم البيانات، مع معرفة عميقة بالتعلم الآلي، الإحصائيات والتحسين.

- خبرة كبيرة مع مجموعة واسعة من الأدوات بما في ذلك SparkML وH2O وFlinkML وTensorFlow.

- خبرة في العمل مع أدوات التصور الأساسية مثل Tableau وQlik.

- تطوير نماذج تحليلية قوية لمعالجة مشاكل الأعمال المعقدة ودفع الابتكار.

- إجراء تحليل إحصائي متقدم لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ، وتحديد الاتجاهات.

- قياس الأداء.

- تنفيذ حلول البيانات عن طريق أدوات التصور الأساسية.

- توفير قيادة الفكر عن طريق البحث عن أفضل الممارسات وإجراء التجارب والتعاون مع قادة الأعمال التجارية.