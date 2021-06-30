4 معلومات مهمة عن ضمور العضلات الشوكي.. تعرف عليها

يُعد مرض ضمور العضلات الشوكي أحد الأمراض التي تسبب تلفاً في الخلايا العصبية الحركية في جذع الدماغ والحبل الشوكي، التي تتحكم بدورها في حركة العضلات، حيث ترسل رسائل تتحكم في حركة العضلات بمختلف أنحاء الجسم، وحال الإصابة بهذا المرض، تتأثر بعض الحواس والوظائف الحيوية للجسم، مثل التنفس والبلع، والقدرة على السير، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وضمورها تدريجياً.

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أنواع الضمور الشوكي

هناك 4 أنواع لمرض ضمور العضلات الشوكي، ويُعد النوع الأول هو الأصعب والأكثر خطورة، حيث يصيب الأطفال أقل من 6 شهور.

أسباب الإصابة بالضمور الشوكي

ضمور العضلات الشوكي هو مرض ينتج عن خلل في الجينات، ويتم نقله من الأباء إلى الأبناء، ففي حال كان الطفل يعاني من ضمور العضلات الشوكي، فذلك يعني أن كلاً من الأب والأم يحملان الجين المسؤول عن ضمور العضلات الشوكي، وبناءً عليه يؤدي إلى إصابة طفلهم.

هذا الخلل الجيني يؤدي إلى أن أجسام المصابين به لا تكون قادرة على صنع نوع معين من البروتين، بدون هذا البروتين تموت الخلايا العصبية المسؤولة عن التحكم في العضلات.

في حال حصل الطفل على جين واحد فقط المعيب المسؤول هو واحد من أحد الأبوين، فلن يصاب بالضمور العضلي الشوكي ولكنه سيكون حاملاً للمرض، عندما يكبر الطفل من الممكن أن ينقل الجين إلى طفله.

سبب ارتفاع نسب الإصابة في مصر

ووفقاً للدكتورة ناجية علي فهمي، أستاذ المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، فإن نسبة الإصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي في مصر تُعد مرتفعة، بسبب ظاهرة زواج الأقارب، وقياساً إلى عدد المواليد سنوياً في مصر، وفق بيانات عام 2019 ، فهناك حوالي 330 طفل مصابين بمرض «دوشن»، و230 طفل مصابين بضمور العضلات الشوكي .

ويشكل ضمور العضلات الشوكي «Spinal Muscular Atrophy «SMA، مشكلة الآن في مصر، وهو يصيب الذكور والإناث وتبلغ النسبة العالمية للإصابة به طفل لكل 10 ألاف مولود ذكر أو أنثى سنوياً، هذه النسبة تزيد في مصر مع انتشار زواج الأقارب، ونصفهم يموتون في عامهم الأول.