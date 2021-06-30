مسلم: السيسي يسبق الجميع في الإنجازات.. والاكتفاء الذاتي أهم أولوياته

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسبق الجميع في الإنجازات، ولم يكتفِ برصيده الجماهيري الكبير الذي تحقق منذ 30 يونيو وما أنجزه في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن، لكنه يسعى بكل جهده في إنشاء مشروعات عملاقة، موضحًا أن الرئيس السيسي يرى المشكلات من جذورها ويعمل على حلها.

الاكتفاء الذاتي كان على رأس أولويات الرئيس السيسي

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان من ضمن أهم أولوياته التفكير في تحقيق الاكتفاء الذاتي، سواء في الخدمات أو السلع، لذلك اكتفت مصر ذاتيا من السمك بنسبة كبيرة للغاية، كما عمل في الوقت ذاته على تنويع مصادر استيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» من الخارج، مع توطين عملية التصنيع.

السيسي أسعف المواطنين باستيراد اللقاحات من الخارج

وأوضح أن الرئيس السيسي عمل على استيراد اللقاحات من أجل إسعاف المواطنين، ثم عمل على توطين الصناعة ليكون منتجًا متوفرًا في مصر، وأن تكون مصر بوابة تصديره لإفريقيا، كما أن الرئيس السيسي اهتم كثيرا بمشروع البلازما رغم أنه من خامات الأدوية باهظة الثمن، موضحًا أنه عمل على توفير لبن الأطفال، والتخلص من كافة المشكلات من جذورها.

ما حدث في مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية طفرة

وأكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي وجه بإنشاء مزارع سمكية وإنشاء مصانع لإنتاج غذاء الأسماك، ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير في اتجاهين، رؤية المشكلة ووضع حلول مؤقتة، وفي الوقت ذاته وضع حلول أخرى طويلة المدى لتفادي حدوثها مرة أخرى، فما حدث في مصر خلال الـ 7 سنوات الماضية يمثل طفرة كبيرة.