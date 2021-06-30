مسلم: التغيير الثقافي أصعب وبياخد وقت.. ولا زالت لدينا مشاكل في الوعي العام

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن تغيير الموروثات الثقافية يستغرق بعض الوقت، لكن توجد أمور حدثت الفترة الأخيرة تتمثل في انطلاق الشباب نحو المدن الجديدة والاهتمام بالقطاع الخاص، فتلك الموروثات الثقافية تغيرت بشكل كبير، وتوجد إنجازات في الثقافة والوعي العام، ولكن ليست بنفس سرعة ووتيرة الإنجازات الأخرى، وهذا الأمر من أبرز التحديات الموجودة، أن يكون لدينا مواطن مسؤول، أي يكون شريكا مع الدولة في المسؤولية، ومواطن يلتزم بالقانون، ومواطن يغير من سلوكياته للأفضل.

تحصيل ضرائب من الاقتصاد غير الرسمي سيدر عائدا للدولة

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أن البعض يسافر للخارج وعندما يعود يتحدث عن حقوق الإنسان في الخارج والحرية التي يتمتع المواطنون بها هناك، ولكن في الوقت نفسه لا يتحدث عن اهتمام المواطنين بالمشروعات التي تنفذها الدولة، ولا يتحدث عن التزام المواطنين بالقانون، ولا يتحدث عن دفع الضريبة، موضحًا أنه حال تحصيل ضرائب من القطاع الاقتصادي غير الرسمي سيوفر عائدا للدولة وسيساهم في الكثير من المشروعات.

يجب تغيير سلوك المواطنين للأفضل

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن محور «الفريق العصار» لا يستغرق سوى 13 دقيقة، ويساعد في خروج المواطنين من مصر الجديدة حتى الطريق الدائري، ومنه لطريق «شبرا – بنها»، وهو طريق حيوي، حيث يصل لمنطقة حلمية الزيتون ومنطقة التجنيد، لكن للأسف الشديد هناك من يلقي المخلفات على جانبي الطريق، والركن كصف ثان، ما يؤدي إلى تعطيل حارة من الطريق، «المليارات اللي اتصرفت على المشروعات مينفعش تقع على الأرض عشان حد مكسل».

الطرق والكباري إنجازات تحققت خلال أزمة كورونا

وأوضح أنه ليس من المنطقي أن تضع الحكومة أشخاصا يراقبون كل مواطن، فيجب أن توجد مسؤولية مجتمعية لدى المواطنين، كما أن سلوك المواطن يجب أن يتغير للأفضل، ويجب تعليم الشباب والأطفال أهمية الالتزام بالقانون وكيفية الحفاظ على الإنجازات التي تحققها الدولة، كما يجب على المواطنين المشاركة في تطوير الطرق بعدم إلقاء المخلفات فيها، «إحنا مبقيناش نعمل كوبري أو طريق بكل الفلوس دي وبعدين منعرفش نجدده أو نرفع من كفائته، إحنا بقى عندنا اهتمام بموضوع الصيانة»، كما أشاد في الوقت ذاته بمشروعات الطرق والكباري خلال فترة كورونا.