مسلم: لا توجد فرصة يمكن استغلالها في تحقيق عائد للدولة ولا يتم تنفيذها

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية يمكن تلخيصه في «أمل وحلم ورؤية مستقبلية واهتمام بالفقراء وكبرياء الشعب»، فالرئيس السيسي دائما ما يريد أن يكون البسطاء من الشعب لديهم كبرياء، موضحًا أن الرئيس وضع رؤية جديدة فيما يخص المشروعات، فأي مشروع يجري الانتهاء منه يتم تشغيله أولا، ثم بعد ذلك افتتاحه، حتى لا تتأخر مصالح المواطنين، سواء كان هذا المشروع طريقًا أو كوبري.

أسفل الكباري تحول من خرابات لمكان يدر عائدا

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن بعض الطرق قديما كان يمر عليها أكثر من 20 عامًا دون صيانة، إلا أن هذا الأمر اختفى تماما الآن، كما أن الكباري كانت قديما ترتبط بما يعرف بـ «خرابة» أسفلها، والآن تغير هذا الأمر وأصبحت المناطق أسفل الكباري يمكن استغلالها لتدر عائدا للدولة، كما أنه لا توجد أي طريقة من أجل زيادة عوائد الدولة إلا ويتم استغلالها، موضحًا أن ملف المعادن واستغلالها ظهر خلال الفترة الماضية، وعملت مصر على تصدير الكهرباء وأصبحت كذلك مركزا للطاقة في الشرق الأوسط.

تطوير العشوائيات الخطرة من أهم مشروعات الرئيس

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة عملت على تصدير الغاز وتطوير الموانئ، ومن أهم المشروعات التي أنجزت خلال الفترة الأخيرة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والخطرة، «قبل كدة مع احترامنا كانوا بيدوا الناس في حلوان غرفة وصالة، دلوقتي المواطن البسيط ينتقل لمكان فيه تنمية شاملة ومتكاملة مثل الأسمرات، فيها مدارس وصحة ومنشآت رياضية ما يحدث نقلة في المجتمع، وكل المشكلات أصبحت لها حلول بشكل كبير»، فلا يوجد أي مجال في مصر لم يشهد تنمية.

موازنة مصر المنتعشة وراء مبادرة حياة كريمة

وأوضح أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وكذلك ملفات الكهرباء، والطاقة، والصحة، شهدت تطورات وطفرات عديدة، ونتائجها وثمارها بدأت تصل للمواطن، مثل برنامج «تكافل وكرامة»، وصرف منح العمالة غير المنتظمة خلال أشهر التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما ساعد عليه موازنة مصر المنتعشة في الوقت الحالي، «لو مش منتعشة كنا هنعمل حياة كريمة منين، مفيش حد بيدي حد، ولا ينفع نعيش على منح»، كما أشاد بتطوير شكل أقسام الشرطة وشكلها الجديد، وكذلك مباني الأحوال المدنية.