آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز.. تشهد عمليات بحث عدة، حول محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من محبي الفنانة دلال عبدالعزيز، عن آخر تطورات الحالة الصحية لها، للاطمئنان عليها، ومتابعة حالتها الصحية.

وعن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، كشف مصدر طبي أن الفنانة دلال عبد العزيز، تشهد حالة من التحسن النسبي، مضيفا أن الفنانة تتواجد حاليا، في غرفة للرعاية المركزة العادية، وليست للعزل، وتتحرك ببطء بعض الشيء.

وأوضح الطبيب المشرف على الحالة - الذي فضل عدم ذكر اسمه -، أنها حتى الآن، لا تعلم بوفاة زوجها، لكن هناك تساؤلات منها عن زوجها، وتكون الإجابة بطمأنتها.

وأشار إلى التشديد من قبل أهلها على عدم إعلامها بخبر وفاة زوجها، حتى لا يحدث مضاعفات لحالتها الصحية، وأن ابنتيها دائما ما تتواجدان معها بشكل مستمر وكذلك زوجاهما، ودائما ما يحرصون على طلب الرعاية الصحية لوالدتهم، وإبعاد أي شيء عنها يؤثر على حالتها الصحية.

وأشار المصدر الطبى، إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز، قد تعافت من الإصابة بفيروس كورونا، ولكن مشاكل الرئة تحتاج لوقت طويل لكي تتعافى تماما من التليف، الذي حدث إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في شهر مايو الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية وإصابتها بضيق في التنفس، ما استدعى دخولها العناية المركزة، وظلت بها فترة طويلة.

ويذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبد العزيز، قد نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»:، «اللهم عافية في بدن أمي، وطمأنينة في قلب أمي، وسعادة في روح أمي، وعيشًا طويلًا في ظل أمي» مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

ولاقى المنشور تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور، المحبين للفنانة دلال عبد العزيز، حيث قاموا بالتفاعل مع المنشور بالدعاء لها.