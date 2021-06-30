عاجل.. مصرع شقيقين في حادث تصادم بقنا

لقى شقيقان مصرعهما، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل أعلى كوبري الكلالسة، في مركز قوص محافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد جمال سلمان مأمور مركز شرطة قوص، بمصرع إسلام مصطفى موسى، 18 عاما، وشقيقه أحمد مصطفى، 16 سنة، في حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل أعلى كوبري الكلالسة.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.