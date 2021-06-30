القصة الكاملة لانهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية.. ضحية و4 تحت الأنقاض

في لحظات بسيطة انهار عقار الدخيلة بالإسكندرية، الذي يقطن بداخله 7 أسر، لتتحول حياة الأسر البسيطة القاطنة بداخله في هدوء وسلام، إلى مأساة كبرى نتاج ما خلفه عقار الدخيلة لهم من ضحايا ومصابين، والاصعب من ذلك هم من تبقوا تحت الأنقاض، لا يعلم ذووهم عنهم شيئاً.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية القصة الكاملة لانهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية، التي خلفت وراءها ضحية واحدة وانقاذ 4 بينما بقى مثلهم تحت الأنقاض، لا يعلم أحد عنهم شيئاً، وذلك وفقاً للوضع الراهن حتى مساء اليوم الأربعاء، بعد ساعات قليلة من انهيار العقار.

بداية المأساة.. انهيار عقار الدخيلة بالإسكندرية

البداية حين أصبح الصخب هو الحدث الرئيسي في شارع الشمعدان بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وذلك إثر أصوات انهيار عقار الدخيلة الذي تداخل صوت تهشم المبنى بأصوات الصراخ والاستغاثة وبكاء الجيران، في ذات الشارع.

تلقى حى العجمي غرب الإسكندرية، بلاغاً يفيد بانهيار عقار بشارع بمنطقة الدخيلة الشمعدان، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية

وتبين من الفحص انهيار العقار بالكامل، حيث إن العقار المنهار قديم، وتقرب مساحته لـ 100 متر مربع، ومكون من طابق أرضى بالإضافة إلى 3 طوابق علوية، بكل طابق شقتان، مأهول بالسكان، وتم وضع حواجز حول العقار، حفاظاً على سلامة المارة والسيارات.

ضحايا عقار الدخيلة بالإسكندرية

وتواصل قوات الحماية المدني، بمحافظة الإسكندرية أعمال رفع أنقاض العقار الذي تعرض للانهيار، ورفع الأنقاض يدوياً، بسبب ضيق الشارع، وعدم تمكن دخول المعدات، للبحث عن ضحايا آخرين، حيث تم انتشال جثمان لسيدة مسنة، وإصابة 4 اشخاص آخرين، ومازال البحث جاريًا عن ضحايا تحت الأنقاض.

وكشفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن وجود 4 أشخاص من ساكني عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية مازالوا تحت الانقاض، بينما تجرى عمليات البحث عنهم.

جاء ذلك على هامش انتقال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، برفقة فريق الإغاثة بالمديرية برئاسة مريم رفعت مسئول الإغاثة، و مدير إدارة العجمي والاخصائيين الاجتماعيين بالإدارة، إلى موقع انهيار عقار منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وذلك للوقوف على حالة الأسر وتقديم المساعدات لهم.

تضامن الإسكندرية تتعامل مع أسر عقار الدخيلة بالإسكندرية

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة إنه فور تلقي الإشارة الواردة من غرفه عمليات المحافظة بوقوع منزل بمنطقة الدخيلة الشمعدان خلف شركة رومان عطية، تم توجه فريق الإغاثة للعقار المنهار رقم 7 بالعنوان المذكور.

وأوضحت، في بيان على هامش زيارتها لعقار الدخيلة المنهار، أنه قد تبين أن العقار به 7 أسر، وأدى انهيار العقار إلى وفاة سيدة، و4 مصابين، فيما يتواجد 4 اشخاص من ساكني العقار تحت الأنقاض، ومازال الفريق يباشر عمله حتى تسكين الأسر ومساعدتها في الإعاشة.