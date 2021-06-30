عاجل.. تضامن إسكندرية: 4 أشخاص مازالوا تحت أنقاض عقار الدخيلة

كشفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، قبل قليل، عن وجود 4 أشخاص من ساكني عقار الدخيلة المنهار، مازالوا تحت الأنقاض، بينما تجري عمليات البحث عنهم.

جاء ذلك على هامش انتقال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، برفقة فريق الإغاثة بالمديرية، برئاسة مريم رفعت، مسئول الإغاثة، ومدير إدارة العجمي، والاخصائيين الاجتماعيين بالإدارة، إلى موقع انهيار عقار منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وذلك للوقوف على حالة الأسر وتقديم المساعدات لهم.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة إنه فور تلقي الإشارة الواردة من غرفه عمليات المحافظة بوقوع منزل بمنطقة «الدخيلة الشمعدان»، خلف شركة «رومان عطية»، تم توجيه فريق الإغاثة للعقار المنهار رقم 7 بالعنوان المذكور.

عدد الاصابات والوفيات في عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية

وأوضحت «جلالة»، في بيان على هامش زيارتها لعقار الدخيلة المنهار، أنه قد تبين أن العقار به 7 أسر، وأدى انهيار العقار إلى وفاة سيدة، و4 مصابين، فيما يتواجد 4 اشخاص من ساكني العقار تحت الانقاض، وما زال الفريق يباشر عمله حتي تسكين الأسر ومساعدتها في الإعاشة.

جاء ذلك بعدما تلقى حي العجمي غرب الإسكندرية، بلاغاً يفيد بانهيار عقار بشارع بمنطقة الدخيلة الشمعدان، وانتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية

وتبين من الفحص انهيار العقار بالكامل، حيث إن العقار المنهار قديم، وتقرب مساحته لـ 100 متر مربع، ومكون من طابق أرضى بالإضافة إلى 3 طوابق علوية، بكل طابق شقتان، ومأهول بالسكان، وتم وضع حواجز حول العقار، حفاظاً على سلامة المارة والسيارات.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية أعمال رفع أنقاض العقار الذي تعرض للانهيار، ورفع الأنقاض يدوياً، بسبب ضيق الشارع، وصعوبة دخول المعدات، للبحث عن ضحايا آخرين، حيث تم انتشال جثمان لسيدة مسنة، وإصابة 4 اشخاص آخرين، وما زال البحث جارياً عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.