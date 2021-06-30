الصحة توضح الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. منها صعوبة في التنفس

تستعد وزارة الصحة والسكان لإطلاق حملتين للتطعيم ضد شلل الأطفال، بداية من الشهر المقبل، وتستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم لخمس سنوات، للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض الوطن.

وأكدت الوزارة في تقرير رسمي لها أنها تستهدف الوصول إلى أكثر من 16 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك أعراضا جانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

الأعراض الجانبية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وتابعت الوزارة بأن الأعراض الجانبية بسيطة، تتمثل في الإحساس بالتعب والتململ وآلام في الجسم والمفاصل أو القيء، وهناك حساسية تجاه المصل، تتمثل في صعوبة في التنفس، تورم في الوجه والشفاه واللسان والحلق، وشددت الوزارة في تقريرها الرسمي أنه لا يتم استكمال جرعات المصل للطفل، في حال ظهور هذه الأعراض على الطفل.

وأضافت الوزارة أن الحملة ستكون في جميع أنحاء محافظات، لافتة إلى أن تطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات، بـ «جرعتين متتاليتين»، يهدف رفع المناعة المجتمعية، ضد مرض شلل الأطفال، بالتزامن مع ظهور المرض، بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط.

وأكدت الوزارة أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل، للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الحملة ستكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، لافتًا إلى مشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

الصحة تناشد أولياء الأمور مساعدة الحملة

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور التعاون مع الحملة، لتعزيز مناعة الأطفال تجاه المرض، وأن مصر خالية من شلل الأطفال، وفقًا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.