تعرف على موانع المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موانع المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أنه في حالة إصابة أي طالب بفيروس كورونا المستجد يتقدم بعذر قهري لمدرسته عن الامتحانات، وعلى أساس ذلك يتم عقد امتحان دور ثانِ له بنفس درجات الامتحانات العادية، مشددة على جميع الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لتكثيف الإجراءات الوقائية ضد كورونا بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة 2021، التي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من 10 يوليو وتستمر حتى أول شهر أغسطس.

موانع المشاركة في امتحانات الثانوية العامة

وأضافت الوزارة، أن موانع المشاركة في امتحانات الثانوية العامة، تتمثل في وجود أي عذر قهري للطالب، لافتة إلى أن امتحانات الثانوية العامة موحدة لجميع الطلاب في نسب صعوبة وسهولة الأسئلة وتعقد ورقيا فقط على «البابل شيت»، مؤكدة أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات بالتنسيق مع المؤسسات الكبرى العالمية، لافتة إلى أنها وفرت منصات تعليمية عديدة تبث فيديوهات تعليمية على مدار الساعة لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات الجديد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة تقتصر على المعلمين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها عملت خلال الفترة القليلة الماضية على تطعيم جميع المشاركين في الإشراف على الامتحانات بلقاح فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مشددة على أنه في حالة اعتراض المعلم على تلقي اللقاح يتم استبعاده من الإشراف على الامتحانات.

تطعيم مشرفي امتحانات الثانوية العامة حفاظا على سلامة الطلاب

وتابعت الوزارة، بأن تطعيم مشرفي الامتحانات بلقاح كورونا المستجد، يأتِ في إطار حرصها على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، مؤكدة أنه لا توجد أي نية لإجراء أي تعديلات على جدول الامتحانات، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق عقوبات رادعة على جميع محاولات الغش في الامتحانات.