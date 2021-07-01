أسعار ومواصفات هيونداي أكسنت RB 2022 في مصر

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري 2021، بدأت العلامات التجارية لسيارات الركوب الملاكي في طرح العديد من الطرز موديل العام 2022 داخل السوق المحلي؛ ومن ضمن القائمة المطروحة طراز «هيونداي أكسنت RB 2022»، وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة الجديدة.

قائمة أسعار فئات سيارة هيونداي أكسنت RB 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الملاكي السيدان، وتأتي بـ5 فئات مختلفة التجهيزات:

- الفئة الأولى بسعر 217.900 جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 227.900 جنيه.

- الفئة الثالثة بسعر 233.900 جنيه.

- الفئة الرابعة بسعر 243.900 جنيه.

- الفئة الخامسة بسعر 253.900 جنيه.

قائمة مواصفات وتجهيزات السيارة هيونداي أكسنت RB 2022

- تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 125 حصان، وعزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/ متر.

- المحرك يعتمد على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.1 ثانية.

- تستهلك متوسط 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تأتي بأبعاد «4370 ملم طول، 1705 ملم عرض، و1455 ملم ارتفاع».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 147 ملم، ويصل طول قاعدة العجلات 2570 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 389 لترا.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان، من بينها «وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية، نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للإمالة، ومسند يد أمامي، جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة»، تختلف حسب الفئة السعرية.