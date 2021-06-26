محمد رمضان يظهر بـ«نمر» في دبي.. ونجلاء بدر: «رهيب» (فيديو)

فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره بظهوره مع «نمر» في دبي، وذلك عقب نشره فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ليكشف عن حقيقة الأمر من خلاله.

محمد رمضان بـ«نمر» في دبي

ونشر محمد رمضان فيديو له، وهو يمسك بيده «نمر» في دبي، ويسير بجانبه عارِ الصدر على أنغام أغنية «نمبر وان».

واختار محمد رمضان، جزءًا معينًا من أغنية «نمبر وان»، تتناسب كلماته مع ظهوره بـ«نمر» في دبي.

وتفاعل جمهور محمد رمضان مع الفيديو بشكل كبير وليس الجمهور فحسب، وإنما الفنانين أيضا فحرصت الفنانة نجلاء بدر على التعليق على الفيديو حيث قالت له: «رهيب».

وهناك أيضا الفنان محمد نور، الذي تفاعل مع الفيديو وعلق له قائلًا: «أوبا».

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الفنان محمد رمضان بـ«نمر» أو بجانب حيوانات مفترسة ولكن سبق وظهر بـ«أسد» أيضا.

وكان أول ظهور للفنان محمد رمضان، بجانب الأسد من خلال فيلم «قلب الأسد»، الذي ظهر معه اسد صغير في الفيلم وحمله بين يديه وظهر في هذا العمل بجانب حورية فرغلي وسيد رجب.

وليس هذا هو الظهور الوحيد للفنان محمد رمضان بجانب حيوان مفترس، ولكن أيضًا في كليب أغنية الملك ظهر معه أسد ونمر أثناء تصوير الكليب.

مسلسل موسى

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، كان قد شارك مؤخرا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى، والذي شارك في بطولته بجانب سمية الخشاب، هبة مجدي، تارا عماد، سيد رجب، منذر ريحانة، عارفة عبدالرسول، وعدد أخر من الفنانين، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.