مصرع سائق في حادث تفحم سيارة نقل بالفيوم

شهد الطريق الإقليمي، إتجاه الوحات بنطاق محافظة الفيوم، احتراق سيارة نقل ثقيل خلال سيرها على الطريق، نتيجة ارتفاع درجة حرارتها وسفرها لمدة طويلة دون أن يلاحظ السائق، حيث فوجئ سائقها باشتعال النيران فجأة في السيارة وحاول إطفائها فأمسكت النيران بجسده ولقي مصرعه متفحما، بينما أصيب مساعده بحروق متفرقة بالجسم ورغم إصاباته وآلام الحروق إلا أنّه رفض الانتقال إلى المستشفى إلا بعد استخراج جثة السائق من السيارة.

بلاغ من النجدة باحتراق سيارة نقل

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغاً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية حول احتراق سيارة نقل خلال سيرها على الطريق الإقليمي إتجاه الواحات بنطاق محافظة الفيوم، ووجود سائقها ومساعده بداخلها.

الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة نقل

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وسيطرت على الحريق وأنقذت مساعد السائق المصاب الذي رفض استقلال سيارة الإسعاف والذهاب إلى المستشفى إلا بعد انتشال جثة السائق من السيارة، وجرى استخراجها وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام.

ننشر أسماء قتيل ومصاب حادث احتراق سيارة نقل

وأسفر حادث احتراق سيارة نقل عن مصرع محمود عيد عبد ربه، 39 سنة، مقيم بالفيوم، محترقاً داخل السيارة، وإصابة مساعده يوسف شاهين مسعود (18 سنة) بحروق متفرقة بالجسم.

نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الفيوم العام

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، كما جرى نقل المصاب إلى ذات المستشفى، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.