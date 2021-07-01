«بكاء هستيري وهتافات».. جنازة مهيبة لشهيدة فرح الدقهلية

شيع الآلاف من أهالي قرية أتميدة، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، شهيدة فرح الدقهلية «ميادة إيهاب مصطفى المرسي»، 20 سنة، طالبة، في جنازة مهيبة، اختلطت فيها الزغايد بالبكاء الهستيري، وسط دعوات بالرحمة والصبر لأسرتها، بعد معاناة مع الإصابة في فرح بطفايات الحريق، التي تتسبب في إصابتها بكسور في قاع الجمجمة، وارتشاح بالمخ أدى إلى وفاتها، بالإضافة إلي فتاة أخرى بإصابات خطيرة.

تجمع الأهالي في انتظار وصول الجثمان

وتجمع أهالي القرية في انتظار وصول الجثمان، بعد الانتهاء من تشريح الجثة في مستشفى المنصورة الدولي، وعمل تقرير الطب الشرعي، وما أن شعر الأهالي بحضور سيارة الإسعاف التي تنقل الجثمان حتى توجهوا إليها مسرعين، وانطلقت صرخات النساء والبكاء الهستيرة من أسرة الشهيدة وزميلاتها في الكلية، وسط هتافات «لا إله إلا الله».

وتمكن الأهالي من نقل الجثة في النعش إلى مكان صلاة الجنازة، وخلال ذلك سقط أحد الشباب الذي نقل الشهيد لحظة إصابتها مغشيا عليه، فيما انهمرت والدتها في بكاء شديد، وهي تردد «عليك العوض يارب».

وانطلقت الجنازة في سرعة كبيرة إلي مثواها الأخير، وهرول خلفها أهالي القرية، حتي وصلوا بها إلى قبرها، وبدأ بعدها الأهالي في تلقي العزاء.

إصابة الشهيدة أثناء عروض بطفايات حريق

وكان مجموعة من شباب القرية قد تجمعوا لمشاركة شقيق عروسة فرحته، بعد أن استعدوا بطفايات الحريق الممتلئة بالهليوم والأكاسيد، وعلقوا صورة لجماجم بخلفية سوداء، وأطلق عليها الأهالي: «صور عبدة الشيطان».

ونتيجة فتح محبس الهواء، تطايرت إحدى الطفايات من يده، واصطدمت بطالبتين، ما أدى إلى حدوث إصابتهما، وفي وقت لاحق أخطرت المستشفى بوفاة المصابة الثانية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12562 لسنة 2021، جنح مركز ميت غمر، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.

فيديو البث المباشر من الجنازة