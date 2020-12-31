فض فرح ومنع تجمعات احتفالية برأس السنة في قاعات الدقهلية

انتشرت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، الليلة، في منطقة النوادي والنقابات، لمنع أي تجمعات أو أي مظاهر للاحتفال برأس السنة الميلادية داخل القاعات المغلقة، تنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد إلغاء حفل جري الإعلان عنه الأسبوع الماضي بحضور 6 فنانين، وكان مقررًا إقامته الليلة.

وفضت رئاسة مركز ومدينة طلخا، اليوم، تجمعات المواطنين بأحد الأفراح، عبر حملة استهدفت النوادي وقاعات الأفراح والكافيهات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتمكنت رئاسة المركز من فض فرح بنادي إحدى النقابات المهنية، وشدد أعضاء الحملة على مسؤولي النوادي بمنع كافة أشكال التجمعات ومنع جميع صور الاحتفال برأس السنة، وكذلك ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين رواد الأماكن والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام أكواب وأدوات الاستعمال الشخصي لمنع انتقال العدوى.

وأكدت رئاسة المدينة، في حملتها، على المنع الكامل لوجود الشيشة بالكافيهات، والتأكيد على المطاعم بالحرص على التباعد الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، قاد المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حي غرب المنصورة، اليوم حملة مكبرة استهدفت تعقيم كافة الكنائس الكائنة بنطاق الحى، حيث تم تطهير كنيسة ماري جرجس بمنطقة شارع بورسعيد وباقي كنائس غرب المنصورة تحت إشراف محمد أنور نائب رئيس حي غرب المنصورة، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية، ضمن الاجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة، في بيان، تكثيف حملات التطهير بكافة الأماكن المتواجدة بنطاق الحى، بحيث تشمل كافة وسائل النقل الجماعي والمواقف الرئيسية والفرعية، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق الحى حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية آمنه فى ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى من شأنها التصدي ومنع انتشار عدوى الفيروس.