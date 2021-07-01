زكي فطين عبدالوهاب عن معاناته مع جلسات الإشعاع: بقيت مابجمعش

كشف الفنان زكى فطين عبدالوهاب، عن معاناته مع مرض السرطان الذي عاد إليه مؤخرا، بالإضافة إلى خضوعه لجلسات إشعاع، حيث كتب عبدالوهاب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «الذاكرة والتركيز بقوا فى الطراوة، ذاكره وتركيز يوك، بسبب الـrediation.. بقيت عامل زى يونس شلبى.. مابجمعش».

وبعد كتابة الفنان زكى فطين عبدالوهاب، للمنشور انهالت دعوات متابعيه وجمهوره بالشفاء العاجل داعين له بتخفيف هذه الأيام.

وكان عبدالوهاب، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» في 10 يونيو إصابته بورم في المخ من الدرجة الرابعة، مطالبا جمهوره وأصدقائه بالدعاء له: «أصدقائي الأعزاء، عملت التحاليل والأشعة المطلوبة، واكتشفت للأسف أني عندي ورم في المخ من الدرجة الرابعة، أسف أني مش هرد على تليفونات، أدعولي بالشفاء».

وأصيب الفنان الكبير، من قبل بمرض السرطان، وشفي منه، وشارك فى الموسم الرمضاني المنتهي، في مسلسل «كوفيد 25» مع الفنان يوسف الشريف.

وكشف زكي فطين عن تفاصيل مرضة خلال برنامج «حديث القاهرة»، على شاشة «القاهرة والناس»، مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، قائلا: «السرطان بقى واحد صاحبي مرة في الرئة والمخ.. واخد الموضوع ببساطة»، مشيرا إلى أن الورم موجود في المخ بأكثر من منطقة، لذلك لا يمكن التدخل الجراحي لاستئصال الورم في هذه الحالة.

يشار إلى أن زكي فطين عبد الوهاب هو ابن الفنانة الراحلة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، وعمل مع المخرج علي بدرخان كمخرج مساعد ثانٍ في فيلم أهل القمة وعمل كمساعد إخراج في الكثير من أفلام المخرج العالمي يوسف شاهين.