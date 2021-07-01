السيسي يشيد بدعم الصين لـ مصر في مواجهة كورونا

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الصيني بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وقال الرئيس، خلال كلمة له، بثتها قناة إكسترا نيوز: «لقد أثبتت أزمة جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول، والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات هي عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولي».

وأضاف: «ويتعين بذل كافة الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات التجارب الناجحة، ودعم الإمكانات الوطنية، في مواجهة التحديات الدولية، وأشير هنا للدور الإيجابي المتواصل الذي تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية في مواجهة تداعيات انتشار الجائحة».