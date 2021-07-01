السيسي: مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، «لعلها تكون المفارقة التاريخية التي جعلت أول مؤتمر وطني للحزب الشيوعي الصيني عام 1921 يتوافق مع 23 يوليو، وهو تاريخ عزيز على الشعب المصري أيضا».

وتابع السيسي خلال كلمته، اليوم الخميس: «أنه في نفس هذا التاريخ قامت الثورة المصرية المجيدة في عام 1952، والتي وضعت أسس توجه الدولة المصرية الحديثة والقضاء على الاستعمار في مصر، ودعمت كل حركات التحرر في القارة الإفريقية».

وواصل: «مصر أول دول عربية وإفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وإنجازات الحزب الشيوعي الصيني، وأقامت العلاقات الدبلوماسية معها، وفي الثلاثين من شهر مايو هذا العام، تكون قد مضى 65 عاما من العلاقات بين بلدينا».