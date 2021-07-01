مصرع 3 شباب في حادث مروع بدمنهور.. «راحو المصيف ورجعوا جثث»

خيمت حالة من الحزن الشديد علي أهالي قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب الإعلان عن وفاة 3 شباب في حادث مروع، أثناء عودتهم من الإسكندرية، ونعي أهالي القرية الشباب الثلاثة على مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين الجميع بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان .

وأكد أحد أهالي القرية، أن الجميع يشعر بالحزن بعد وفاة الشباب أثناء عودتهم من الإسكندرية من المصيف، مؤكدا أن الحادث وقع بطرق دمنهور، وتم حجز الجثامين الثلاثة بأحد مستشفيات دمنهور، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأضاف، أحد أهالي قرية زنارة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتوفيين هم، «محمد علي أبوعيسي، وعلي عبدالله شلبي، وأحمد مسعد حمد»، مؤكدا أن أقاربهم انتقلوا إلي المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات بعد العرض علي النيابة، واستخراج تصاريح الدفن.